yama、コンセプトEP『C.U.T』からの先行シングル第3弾「蛹」配信リリース＆リリックビデオも公開

yamaが新曲「蛹」を2月11日に配信リリース。同日21時に同曲のリリックビデオをプレミア公開する。

■コンセプトEP『C.U.T』の核となる楽曲

「蛹」は、今年でデビュー5年を迎えたyamaが、5年間の活動のなかで見つけた音楽、そして自身のルーツと向き合った音楽を詰め込んだコンセプトEP『C.U.T』からの先行シングル第3弾。

プロデューサーのGooDeeとyamaが共作した楽曲で、Aメロ、Bメロ、サビという“J-Popフォーマット”から解き放たれたトラックに乗せて、『C.U.T』のコンセプトであり、2026年のyamaのテーマである「羽化」をリリックで表現。

手探りながらも自分の音楽を模索してきたyamaが、自分の音楽を探す過程で感じた変化の葛藤と、“もうとめられないや”と次のフェーズへ向かう自身の解放を綴っている。

コンセプトEP『C.U.T』の核であり、yamaの音楽史のなかでマスターピースとなる「蝉」。ぜひチェックしてみよう。

■リリース情報

2026.02.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「蝉」

2026.03.18 ON SALE

DIGITAL EP『C.U.T』

