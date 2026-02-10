yama、コンセプトEP『C.U.T』からの先行シングル第3弾「蛹」配信リリース＆リリックビデオも公開
yamaが新曲「蛹」を2月11日に配信リリース。同日21時に同曲のリリックビデオをプレミア公開する。
■コンセプトEP『C.U.T』の核となる楽曲
「蛹」は、今年でデビュー5年を迎えたyamaが、5年間の活動のなかで見つけた音楽、そして自身のルーツと向き合った音楽を詰め込んだコンセプトEP『C.U.T』からの先行シングル第3弾。
プロデューサーのGooDeeとyamaが共作した楽曲で、Aメロ、Bメロ、サビという“J-Popフォーマット”から解き放たれたトラックに乗せて、『C.U.T』のコンセプトであり、2026年のyamaのテーマである「羽化」をリリックで表現。
手探りながらも自分の音楽を模索してきたyamaが、自分の音楽を探す過程で感じた変化の葛藤と、“もうとめられないや”と次のフェーズへ向かう自身の解放を綴っている。
コンセプトEP『C.U.T』の核であり、yamaの音楽史のなかでマスターピースとなる「蝉」。ぜひチェックしてみよう。
■リリース情報
2026.02.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「蝉」
2026.03.18 ON SALE
DIGITAL EP『C.U.T』
