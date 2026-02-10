「日経225ミニ」手口情報（10日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限2万8783枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月10日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万8783枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 28783( 12283)
ソシエテジェネラル証券 20192( 11792)
バークレイズ証券 6787( 6017)
SBI証券 6745( 2445)
JPモルガン証券 4901( 1401)
シティグループ証券 10720( 1280)
楽天証券 3189( 1159)
大和証券 2800( 900)
三菱UFJeスマート 1237( 805)
松井証券 801( 801)
UBS証券 6676( 676)
フィリップ証券 509( 509)
三菱UFJ証券 17000( 500)
BNPパリバ証券 10250( 500)
マネックス証券 406( 406)
豊証券 264( 264)
インタラクティブ証券 232( 232)
日産証券 121( 121)
ゴールドマン証券 10056( 56)
岩井コスモ証券 41( 41)
みずほ証券 18750( 0)
ビーオブエー証券 2000( 0)
モルガンMUFG証券 1770( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 245207( 245046)
ソシエテジェネラル証券 153300( 153277)
バークレイズ証券 78227( 78227)
SBI証券 108659( 47317)
松井証券 30919( 30919)
楽天証券 56323( 27799)
サスケハナ・ホンコン 23570( 23570)
日産証券 20114( 20114)
BNPパリバ証券 13865( 13865)
JPモルガン証券 13594( 12394)
モルガンMUFG証券 11666( 11490)
ビーオブエー証券 9365( 9365)
三菱UFJeスマート 16370( 8120)
ゴールドマン証券 7056( 6968)
マネックス証券 5714( 5714)
みずほ証券 4549( 4527)
インタラクティブ証券 3192( 3192)
広田証券 2993( 2993)
フィリップ証券 2957( 2957)
野村証券 2815( 2729)
SMBC日興証券 38( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 154( 154)
ソシエテジェネラル証券 135( 135)
フィリップ証券 57( 57)
松井証券 44( 44)
楽天証券 46( 34)
三菱UFJeスマート 40( 24)
JPモルガン証券 24( 24)
SBI証券 60( 12)
マネックス証券 11( 11)
ドイツ証券 3( 3)
Jトラストグローバル 1( 1)
日産証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース