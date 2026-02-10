「TOPIX先物」手口情報（10日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限2万3981枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月10日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万3981枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 23981( 23140)
ABNクリアリン証券 25009( 23120)
バークレイズ証券 11728( 11113)
ゴールドマン証券 11134( 5651)
JPモルガン証券 9594( 4733)
モルガンMUFG証券 9550( 4553)
サスケハナ・ホンコン 2531( 2531)
BNPパリバ証券 4844( 2037)
ビーオブエー証券 2603( 1672)
大和証券 1698( 1522)
シティグループ証券 7279( 1429)
野村証券 1985( 1109)
みずほ証券 4528( 1062)
ドイツ証券 945( 945)
UBS証券 1346( 812)
日産証券 622( 622)
松井証券 431( 431)
広田証券 347( 347)
SBI証券 428( 306)
SMBC日興証券 521( 287)
HSBC証券 1550( 0)
三菱UFJeスマート 38( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース