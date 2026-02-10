「日経225先物」手口情報（10日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万2748枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月10日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2748枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12748( 12087)
バークレイズ証券 5395( 5395)
ソシエテジェネラル証券 5328( 5328)
サスケハナ・ホンコン 1500( 1500)
JPモルガン証券 1380( 1293)
UBS証券 1174( 1166)
ビーオブエー証券 1146( 1075)
モルガンMUFG証券 2016( 964)
ゴールドマン証券 1148( 956)
日産証券 800( 800)
SBI証券 1445( 789)
楽天証券 1005( 603)
松井証券 520( 520)
みずほ証券 453( 453)
インタラクティブ証券 375( 375)
BNPパリバ証券 351( 241)
シティグループ証券 753( 240)
野村証券 186( 186)
マネックス証券 128( 128)
三菱UFJeスマート 192( 80)
HSBC証券 503( 0)
三菱UFJ証券 38( 0)
大和証券 15( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 572( 72)
SBI証券 36( 34)
ソシエテジェネラル証券 32( 32)
ドイツ証券 20( 20)
マネックス証券 19( 19)
楽天証券 21( 17)
日産証券 14( 14)
松井証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
HSBC証券 500( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース