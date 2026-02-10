「日経225先物」手口情報（10日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限3万2603枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月10日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万2603枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 32603( 27886)
ソシエテジェネラル証券 16977( 15502)
バークレイズ証券 9474( 9121)
サスケハナ・ホンコン 4292( 4292)
モルガンMUFG証券 5682( 3778)
日産証券 3097( 3097)
ゴールドマン証券 5311( 2798)
JPモルガン証券 4369( 2064)
野村証券 4394( 1976)
楽天証券 1931( 1515)
SBI証券 2586( 1389)
BNPパリバ証券 4124( 1254)
みずほ証券 3843( 1076)
ビーオブエー証券 2544( 1012)
松井証券 996( 996)
UBS証券 1904( 879)
ドイツ証券 802( 802)
大和証券 1725( 706)
三菱UFJ証券 2642( 616)
三菱UFJeスマート 610( 492)
シティグループ証券 2121( 0)
HSBC証券 797( 0)
SMBC日興証券 385( 0)
岡三証券 60( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 618( 218)
ABNクリアリン証券 77( 67)
楽天証券 65( 35)
SBI証券 48( 32)
日産証券 29( 29)
松井証券 29( 29)
三菱UFJeスマート 18( 16)
マネックス証券 11( 11)
ドイツ証券 8( 8)
JPモルガン証券 15( 5)
バークレイズ証券 5( 5)
ゴールドマン証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1200( 0)
HSBC証券 750( 0)
野村証券 650( 0)
三菱UFJ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース