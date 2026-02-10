【京都記念／危険な人気馬】実績上位の重賞ウイナーが連対なしの「0.0.2.23」データ該当　厳しい戦いを強いられる可能性大

今週は、春の中長距離戦線を占う伝統の一戦、第119回京都記念（GII、芝2200m）が京都競馬場で行われる。

今年は、昨年の天皇賞（春）覇者・ヘデントールをはじめ、菊花賞2着エリキング、中日新聞杯を制したシェイクユアハート、レース連覇を狙うヨーホーレイク、エ女王杯3着ホールネス、ジューンテイク、エヒトといった重賞ウイナーに上がり馬エコロディノスなど好メンバーが揃い、激しい戦いが期待できる。

そんな中、唯一のGI馬ヘデントールが、今回の「危険な人気馬」の標的となる。

■長期休養明けに高いハードル

3歳時に菊花賞で2着に入り、昨年はダイヤモンドS、天皇賞（春）と連勝。一気にGI制覇まで上り詰め、ステイヤーとしての資質を開花させたヘデントール。しかしその後、剥離骨折のため戦線離脱を余儀なくされ、今回は約9カ月ぶりの復帰戦。実績面はメンバーズ随一の存在だが、果たして額面通りの結果となるだろうか。

京都記念は年明け初戦ということもあって、ある程度の休養明けでも好走できる一戦であるが、半年以上の休養明けになると、過去40年まで遡っても【0.0.2.23】と連対例はなく、厳しい戦いを強いられている。前年の天皇賞（春）の直行では、2015年キズナが3着に来ているが、ダービー馬でも久々の一戦で勝ち切ることができなかった。

ヘデントールも一週前追い切りでは、まだ動き切れていない印象があり良化途上。代替開催となり、今週のトレセンでの調教にも何かしら影響がありそうで、状態面の見極めも必要となりそうだ。

■前走GI勝ち馬は勝てない呪縛

過去10年で前走GI（海外GI含む）組は【7.4.5.22】の成績で主要ステップとなっているが、そのうち、10着以下だった馬が【4.0.2.12】で巻き返しているように、GI敗戦組がGIIで一変を見せる傾向にある。

一方、前走国内GIの1着馬に限ると、出走数は少ないが、過去40年まで遡っても【0.1.1.3】の成績で勝てていない。2017年サトノクラウンが前走香港ヴァーズ勝ちから連勝を決めているが、国内GI勝ち馬は京都記念では人気を集めながら、叩き台として使って敗れる傾向にあり、疑ってかかるほうが良さそうだ。

また今回はルメール騎手に乗り替わり。トップジョッキーだが、これまで京都記念では【0.1.0.4】と勝てていない一戦だ。加えて、昨年の有馬記念では登録騒動でひと悶着のあったヘデントール。オカルト的ではあるが、あまり歓迎できない出来事だった。ここは、先を見据えた一戦にも感じられ、取りこぼす危険性がはらんでいる。

ゆえに、人気ほどの信頼感はなく、妙味を考慮すると、少なくとも「頭」勝負は避けたい。

