兵庫県教育委員会は、公立高校の推薦入学・特色選抜などの願書受付を閉め切り、９日、学校別の倍率などの確定値を発表しました。

推薦入学を実施するのは９４校で、全体の定員７８００人に対して、志願者は９５５７人、倍率は１．２３倍となり、前年度よりも０．０７ポイント低くなりました。

このうち５３校で計３９００人を募集する専門学科の倍率は全体で１．１９倍でした。前年度は１．２２倍で、０．０３ポイント低くなっています。

【推薦入試】市西宮、神戸などが２倍超

専門学科を倍率の高い順にみてみると、

▼市西宮（グローバル・サイエンス）：２．５３倍

▼神戸（総合理学探求） ：２．３８倍

▼市立伊丹（商業）・西脇（生活情報）・農業（動物科学）ともに２．３倍などと続きました。

９校で計１２４０人を募集する単位制普通科の倍率は全体で１．７３倍となり、前年度（１．７１倍）よりも０．０２ポイント高くなりました。

単位制普通科の倍率は高い順に

▼西宮 ：２．４１倍

▼姫路市立：２．３倍

※市立姫路、琴丘、飾磨が統合して２６年４月開校予定

▼尼崎稲園：２．１９倍 などと続きました。

【特色選抜】夢野台、長田、須磨東などで高倍率に

一方特色選抜を実施するのは４７校で、全体の定員１４２４人に対して、志願者は１６２１人で倍率は１．１４倍。こちらも前年度よりも０．１ポイント低くなりました。

特色選抜では、全日制普通科（単位制を除く）の特色ある類型で、面接・小論文等で選抜されます。

倍率は高い順に

▼夢野台：１．８８倍

▼長田 ：１．８３倍

▼須磨東：１．７５倍 などとなっています。

今年度の入試からインターネット出願導入 トラブルは報告されず

県教委によりますと、今年度の入試から、利便性の向上のため、インターネット出願が新たに導入されましたが、今のところトラブルは報告されておらず、順調だということです。

推薦入学や特色選抜の適性検査・面接は、２月１６日（月）に実施されます。（※一部の学校は１７日も実施）、合格者は２月２０日（金）に発表されます。