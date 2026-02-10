「ファイブスター物語」19巻に豪華SPパック　デコース＆ヨーンのリバーシブルシャツ付き

株式会社KADOKAWAは、永野護さんによる人気漫画「ファイブスター物語」の最新コミックス第19巻を、5月9日に発売すると発表しました。

これに合わせ、公式オンラインショップ「カドスト」内の「Newtype Anime Market」限定で、豪華グッズがセットになった「SPパック」の予約受付が2月10日より開始されています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 気分で「デコース」か「ヨーン」か選べるリバーシブルシャツ付き

今回のSPパックの目玉となるのは、ファッションブランド「October Beast」が手掛けた「ダッカス・ザ・ブラックナイト（デコース・ワイズメルside＆ヨーン・バインツェルside）リバーシブルワークシャツ」です。

これは、作中の因縁の関係であるデコースとヨーン、それぞれの騎体配色やイメージを落とし込んだリバーシブル仕様。著者である永野護さんも試着し、「着て脱いだら別の色に変えられる！」「F.S.S.のグッズデザインはこの人に任せておけば大丈夫！」と太鼓判を押す仕上がりとなっています。

さらに、「GTMダッカス・ザ・ブラックナイト アクリルフィギュア（第19巻収録イラストを使用）」「ブラック・ファティマ”EST”缶バッジ」「ポストカード3枚組」が同梱。価格は9900円（税込）。サイズはM、L、XLの3展開です。

■ 19巻は「エンペラーズ・ハイランダー」「トラフィックス〜ターミナル」が収録

最新刊となる第19巻は、前巻から約1年2か月ぶりの刊行。2026年3月で連載開始40周年を迎える本作ですが、今巻ではフィルモア帝国を舞台とした「エンペラーズ・ハイランダー」に加え、ヨーン・バインツェルの旅路を描く「トラフィックス〜ターミナル」が収録されます。

ダイ・グとクリスティン、ヨーンとデコース、それぞれのエピソードが完結。物語の重要な局面を描く最新刊とともに、限定グッズを手に入れれば、より作品の世界観に没入できそうです。

（C）EDIT

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026021007.html