5人組アイドルグループ「プランクスターズ」が10日までに公式Xを更新し、「さっぽろ雪まつり」でのメンバーの衣装について謝罪した。

Xで「愛成来来、スクール水着出演についてのお詫び」と題した書面を投稿。「この度、さっぽろ雪まつり2026期間中において、弊社所属メンバーが事前に運営へ報告を行わない形でサプライズ衣装としてスクール水着出演を行い、その際の衣装および演出内容により、多くの皆様にご心配やご不快な思いをおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

「本件につきまして、該当メンバーの行動は本人の強い希望と自己判断によるものであり、弊社運営が強要・指示・演出した事実はございません」と説明。「また、日頃より弊社では公共イベント出演時の安全面・社会的配慮・コンプライアンス遵守について指導を行っており、イベントおよび関係各所へご迷惑や損害が及ばないよう注意喚起を徹底してまいりました。しかしながら、結果として誤解やご批判を招く形となってしまったこと、また公的性格を持つイベント期間中において不適切と受け取られかねない行動を未然に防げなかった点につきましては、運営としての管理責任を重く受け止めております」と記した。

再発防止策として、「イベント出演時の事前報告義務の強化、そして寒い場所ではあったかい服をちゃんと着るようにと強く伝えております」としたうえで「SNS上において様々なご意見を頂戴しておりますが、関係者・イベント主催者様・メンバー個人への過度な誹謗中傷につきましては、どうかお控えいただきますようお願い申し上げます」と呼びかけ。

「改めまして、本件によりご安心・ご深いな思いをされた皆様、ならびに関係各所の皆様に深くお詫び申し上げます。今後はより一層のコンプライアンス意識の徹底と、社会的責任を自覚した活動に努めてまいります」とした。

プランクスターズは自由奔放悪餓鬼集団として活動。今回のパフォーマンスを巡っては動画などがアップされ、賛否が上がっていた。