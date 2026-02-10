2月10日までに、歌手の木村カエラがInstagramを更新。近影を公開し、話題を呼んでいる。

木村は、《kaela_official 2026.02.08 LIVE “Katsina Session Presents vol.2” - The return - HINA=MATSURI 2026》とつづり、2月8日に横浜ベイホールでライブが開催されたことを報告した。添えられた写真には、ライブのオフショットが公開された。

「木村さんは、ピンクや緑、青が混じったビビッドなニットと、白のパンツを着用したスタイルを披露しています。さらに、髪をピンクに染めており、かなり派手な印象です。チラリと見えるおへそにはピアスもついており、ライブ仕様の気合いの入った姿でした」（芸能プロ関係者）

今回の髪色を『あずき色』だと報告していた木村。コメント欄には、“ギャル化”した木村へ絶賛の声があがっていた。

《GAL感あるカエラちゃん珍しい》

《めっちゃ可愛い色、似合いすぎる》

《ボディピアス、チャラみありますな》

珍しいド派手衣装に身を包んだ木村の姿は、ファンにも新鮮だったようだ。

2025年は2月のワンマンライブを皮切りに、5月、9月と、次々とライブを開催してきた木村。そのたびに、さまざまななスタイルを披露してきた。

「2025年2月には、ピンクの髪色から始まり、金髪やオレンジ、黄色などにイメチェンしています。その様子は、Instagramで次々と公開されてきました。衣装もポップなものが多く、カラフルさが際立ちます」（前出・芸能プロ関係者）

2004年のデビューから彼女の好きを追求したポップな雰囲気は、ファンを魅了し続けている。

「2025年7月に出演した『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）では、『安いものをかわいく高く見せながら着こなす』など、庶民派な部分も明かしていました。その飾らなさと等身大な姿が、ファンの心をつかんでいるひとつの理由でもあります。木村さんのそのときの感情が、カラフルさにあらわれているようです」（同前）

まだまだ、ファンは木村の変化に魅了されていくに違いない。