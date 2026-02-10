麻雀とデッキ構築型ローグライクが融合したゲーム「黄泉に落ちても麻雀」の大型無料DLC「蛇馬新章」が2月10日に配信開始
Boxed Lighting Gamesは、PC（Steam）向けローグライク型カード構築ゲーム「黄泉に落ちても麻雀」の大型無料DLC「蛇馬新章」を2月10日に配信した。
本作は麻雀の要素とローグライク、カード構築を組み合わせたゲームで、プレーヤーは冥界を舞台に、多彩な役（番型）を構築しながら、鬼や神仏たちと麻雀バトルを繰り広げる。
大型無料DLC「蛇馬新章」では新キャラクターの追加をはじめ、新しい番型16種追加（蛇・馬をテーマにした役を多数収録）、看板娘のカスタマイズ要素の追加などが実装される。
新キャラクター
鬼花嫁・魖
相手の倍率を吸収することを得意とするキャラクター。鳴き（チー）を行うことで魂力を継続的に獲得し、スキルを頻繁に使用して相手の倍率を削りつつ、自身の倍率を高める。
鬼花嫁・傀
三色系の役を得意とする。三色三同刻や三色双龍会などを成立させると、牌庫内の対応する牌に高い牌面点を付与。アクティブスキルで牌のスートを自由に変更ができる。
鬼花嫁・魘
魂力の活用を最大化できるキャラクター。アクティブスキルで魂力をすべて翻数へ変換可能。さらに、牌を捨てるたびに魂力を回復できる。
鬼花嫁・魅
索子の扱いに長けたキャラクター。1ターン内に索子を多く鳴くほど倍率の成長率が上昇します。アクティブスキルで索子を複製可能。
日遊神
奇数牌を好むキャラクター。アクティブスキルで多くの奇数牌を生成でき、神秘イベントに入るたび奇数牌に牌面点を付与する。
夜遊神
偶数牌を好むキャラクター。アクティブスキルで偶数牌を追加ドローでき、偶数系の役を成立させると遺物報酬を獲得できる。
泰山王
カンを得意とするキャラクター。アクティブスキルで容易にカンを成立させることができ、嶺上開花や連続開花を達成すると金貨や倍率ボーナスを獲得できる。
新たに約40体の霊俑が追加
約40種類の新たな霊俑が登場。これらを軸に、これまでにない新しい流派や戦術を構築できる。
新番型を16種類追加
新しい番型が多数登場し、対局の戦略性をさらに深める。
メイン画面の看板娘カスタマイズ機能を実装
好きなキャラクターを自由に選んで表示することが可能となった。
馬面の旧正月テーマ衣装が登場
人気キャラクター「馬面」に、春節を記念した特別衣装が追加。
【大型無料DLC予告トレーラー公開！】- 黄泉に落ちても麻雀 (@OmegamesS938) February 7, 2026
『黄泉に落ちても麻雀』待望の大型無料DLC**「蛇と馬の新章」**の予告編がついに登場！🐍🐎
✨ 日本語ボイス付きの新キャラクター7名
✨ 新たな霊俑40種
✨ 新番型16種
✨ まだまだ“そんなのアリ!?”なサプライズ満載！
📅 2月10日 配信開始
💰… pic.twitter.com/nbfRcaSAug