【「黄泉に落ちても麻雀」：大型無料DLC「蛇馬新章」】 2月10日 配信開始

Boxed Lighting Gamesは、PC（Steam）向けローグライク型カード構築ゲーム「黄泉に落ちても麻雀」の大型無料DLC「蛇馬新章」を2月10日に配信した。

本作は麻雀の要素とローグライク、カード構築を組み合わせたゲームで、プレーヤーは冥界を舞台に、多彩な役（番型）を構築しながら、鬼や神仏たちと麻雀バトルを繰り広げる。

大型無料DLC「蛇馬新章」では新キャラクターの追加をはじめ、新しい番型16種追加（蛇・馬をテーマにした役を多数収録）、看板娘のカスタマイズ要素の追加などが実装される。

新キャラクター

鬼花嫁・魖

相手の倍率を吸収することを得意とするキャラクター。鳴き（チー）を行うことで魂力を継続的に獲得し、スキルを頻繁に使用して相手の倍率を削りつつ、自身の倍率を高める。

鬼花嫁・傀

三色系の役を得意とする。三色三同刻や三色双龍会などを成立させると、牌庫内の対応する牌に高い牌面点を付与。アクティブスキルで牌のスートを自由に変更ができる。

鬼花嫁・魘

魂力の活用を最大化できるキャラクター。アクティブスキルで魂力をすべて翻数へ変換可能。さらに、牌を捨てるたびに魂力を回復できる。

鬼花嫁・魅

索子の扱いに長けたキャラクター。1ターン内に索子を多く鳴くほど倍率の成長率が上昇します。アクティブスキルで索子を複製可能。

日遊神

奇数牌を好むキャラクター。アクティブスキルで多くの奇数牌を生成でき、神秘イベントに入るたび奇数牌に牌面点を付与する。

夜遊神

偶数牌を好むキャラクター。アクティブスキルで偶数牌を追加ドローでき、偶数系の役を成立させると遺物報酬を獲得できる。

泰山王

カンを得意とするキャラクター。アクティブスキルで容易にカンを成立させることができ、嶺上開花や連続開花を達成すると金貨や倍率ボーナスを獲得できる。

新たに約40体の霊俑が追加

約40種類の新たな霊俑が登場。これらを軸に、これまでにない新しい流派や戦術を構築できる。

新番型を16種類追加

新しい番型が多数登場し、対局の戦略性をさらに深める。

メイン画面の看板娘カスタマイズ機能を実装

好きなキャラクターを自由に選んで表示することが可能となった。

馬面の旧正月テーマ衣装が登場

人気キャラクター「馬面」に、春節を記念した特別衣装が追加。