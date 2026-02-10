Jackery Japanは、ポータブル電源の小型モデル「Jackery Explorer 100 Plus」の新色として、限定カラー「チェリーブロッサム」を2026年2月10日（火）よりJackery Japan公式オンラインストアにて発売します。実売価格は1万5900円（税込）。

「Explorer 100 Plus チェリーブロッサム」

合わせて、「Jackery 102W GaN 3ポート充電アダプター」の新色「チェリーブロッサム」も同日より発売されます。こちらは実売価格7990円（税込）。

記事のポイント Jackeryの小型ポータブル電源に春らしいカラーの新色「チェリーブロッサム」が登場。かわいらしい桜色で、お部屋のインテリアにもなじみます。同時発売の3ポート充電アダプターと色を揃えるのも◎。

本製品は、手のひらに収まるコンパクトなサイズ感と、約965gの軽量設計を実現したポータブル電源。USB-Cを2口、USB-Aを1口搭載しているため、スマートフォンやパソコ ン、タブレットなど、複数の電子機器を同時に充電することができます。

また、容量が99Whのため、Jackery製品で唯一飛行機にも持ち込みできるモデルです。花見やアウトドアといったレジャーシーンから、日常生活、防災用途まで幅広いシーンで活用でき、暮らしに寄り添うコンパクトな電源として利用できます。

新色は、春の訪れを象徴する“サクラ”をモチーフにしたやさしく華やぐ桜色を採用。これまでの黒、サンドゴールド色にチェリーブロッサム加えた3色で展開されます。

Jackery 102W GaN 3ポート充電アダプターにも新色

最大102Wに対応する充電アダプターにも、新色「チェリーブロッサム」が登場します。USB-Cを2口、USB-Aを１口搭載しているため、スマートフォンやパソコ ン、タブレットなど、複数の電子機器を同時に充電することができます。 高効率・高耐久性を誇るGaN（窒化ガリウム）技術を採用し、高出力ながら極限のコンパクト・軽量化を実現しています。

「Jackery 102W GaN 3ポート充電アダプター チェリーブロッサム」

付属の純正充電ケーブル1本で「Explorer 100 Plus チェリーブロッサム」への直接充電にも対応しています。

新製品の発売を記念し、Jackery Japan公式オンラインストアでは2月10日（火）〜2月26日（木）の期間中、最大35%OFFとなるキャンペーンが実施されます。さらに先着で1000名にオリジナル桜ステッカーがプレゼントされます。

Jackery 「Jackery Explorer 100 Plus チェリーブロッサム」 発売日：2026年2月10日 実売価格：1万5900円（税込）

