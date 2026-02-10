こういうの探してた、、！【ハニーズ】程よい肌見せが叶う♡「オフショル風トップス」

オフショルに挑戦してみたいけれど、肌が出すぎるのは不安……。そんな人におすすめしたいのが、程よい肌見せができる「オフショル風トップス」。肩布が付いているので肌が露出しすぎず、気兼ねなく着られそうです。今回は【ハニーズ】から登場した、プチプラのオフショル風トップスをご紹介。手に取りやすい価格なので、ぜひトライしてみて。

程よい肌見せで上品見え！ オフショル風のトップス

【ハニーズ】「オフショル風トップス」\2,280（税込）

オフショルのようなデザインで、コーデに抜け感を与えてくれるトップス。「程よい肌見せ」（公式サイトより）に留めた開き方なので、オフショルに挑戦したことがない人でもトライしやすそうです。肩布が付いていてもデコルテまわりはしっかり見せることができるので、一点投入で女性らしいムードをまとえそう。フレアスカートと合わせてフェミニンに仕上げたり、ジーンズでカジュアルに引き寄せるのも◎

ドット柄スカートと合わせて華やかに

こちらは色違いのサックスカラーを着用。爽やかな色味で春を先取りしたコーデに仕上がりそうな一方、色柄自体はシンプルな無地なので、柄物のスカートとも好相性です。ケープで肩まわりを華やかに演出しつつ、さり気なく二の腕のカバーも狙えるのも魅力的。ドット柄のフレアスカートと合わせれば、フェミニンなムードが漂うルックに。トップス以外をモノトーンで統一して、上品さをキープしたスタイリングです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：Emika.M