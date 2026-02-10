明日11日にかけて九州から東北まで広い範囲で雨が降り、神奈川県や千葉県など関東沿岸部は警報級の大雨となる可能性もあるでしょう。外出の際はご注意ください。日に日に寒さは和らぎ、週末は春本番の暖かさです。融雪が一気に進むため、なだれや屋根からの落雪に注意が必要です。

明日11日は広く雨 関東沿岸で警報級大雨か 内陸部は湿った雪の所も

今日10日(火)夜は、九州付近に低気圧が発生する見込みです。この低気圧は前線を伴って急速に発達しながら、明日11日(水・祝)にかけて本州の南岸を東へ進むでしょう。

日本付近には暖かく湿った空気が流れ込んで、広い範囲で雨が降る見込みです。





今夜は九州や中国、四国は雨で、雷を伴った激しい雨や強い雨に注意が必要です。近畿や北陸から東北の日本海側も今夜は雨の所があり、北海道は湿った雪が降るでしょう。西日本の雨は明日11日(水・祝)朝にはやんで、天気は回復に向かう見込みです。東海や関東は未明から昼前にかけて広く雨で、雷が鳴る所もありそうです。神奈川県や千葉県南部など関東の沿岸部では警報級の大雨となる可能性もあるでしょう。風もやや強まりますので、外出の際はご注意ください。なお、長野県や山梨県など冷えやすい内陸部ではまとまった雪になる可能性があります。明日11日は祝日(建国記念の日)で、車で外出される予定のある方もいると思いますが、必ず冬用のタイヤを装備して、交通情報などにご注意ください。今シーズン記録的な大雪となっている北陸や東北も、明日11日(水・祝)は雪より雨の所が多いでしょう。北海道は今夜遅くから明日昼ごろまで湿った雪になりそうです。積雪地帯では、雨によって融雪が一気に進むため、なだれや屋根からの落雪に十分な注意が必要です。

週末にかけて一転し、暖気優勢へ

1月下旬頃から寒気の影響を受けやすい状態が続きましたが、この先は寒気ではなく、「暖気優勢」となるでしょう。明後日12日(木)は北日本を中心に一時的に寒気が南下しますが、その後は徐々に寒気が弱まります。



上の図は上空1500メートル付近の寒気の予想図です。平地に雪を降らせる目安となるマイナス6℃以下の寒気は、今日10日(火)は北日本の上空を覆っていますが、週末にかけて徐々に弱まるでしょう。

寒気にかわって、15日(日)には晴れれば20℃近くまで気温が上がるような暖かい空気が西日本の太平洋沿岸まで北上する見込みです。

土日は関東から九州で20℃近くも 融雪による災害に注意

全国的に週末にかけて気温が上昇傾向となります。

特に14日(土)から15日(日)は季節を先取りした暖かさとなり、3月から4月並みの気温となるでしょう。最高気温は、15日(日)は仙台市で16℃、東京都心は18℃、甲府市や宮崎市で20℃の予想です。

北海道も5℃以上となり、積雪の多い場所も含めて気温が一気に上がるため、融雪に注意が必要です。



除雪作業は必ず2人以上で確認をしながら行いましょう。スキー場などでは滑走路の外に出ることは危険です。雪の多い斜面などなだれの危険性の高い状態が続きますので、十分ご注意ください。