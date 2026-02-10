2026年2月8日の衆院選における高市自民党の圧勝を受け、「国家情報局（日本版CIA）」の設置は具体的な実行フェーズへ移行した。これは単なる組織改編に留まらず、防衛、外交、民間ビジネスの地殻変動を招く。国策によるインテリジェンス特需は、日本企業の資本効率を劇的に変える契機となる。

■国策と構造変化の地殻変動

政府は数千億円規模の予算を投じ、AIを用いたOSINTや衛星画像解析、能動的サイバー防御の基盤を構築する。

2024年に成立した重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律（SC法）の運用が本格化し、官民の情報共有は深化する。セキュリティ・クリアランス（SC）を持つ企業のみが高度な国策プロジェクトに参加できる「参入障壁」が形成される。

■主要銘柄の資本効率分析

注目すべきは、SCを競争優位に変える以下の10銘柄だ。

・三菱重工業（7011、PBR 6.46倍、ROE 10.69%）は、防衛受注の拡大がキャッシュフローを押し上げる。・NEC（6701、PBR 1.8倍、ROE 12%）は、生体認証と官公庁ITに強みを持つ。・三菱電機（6503、PBR 1.2倍、ROE 9%）は、衛星通信の基軸を担う。・FFRIセキュリティ（3692、PBR 4.5倍、ROE 15%）は、国産サイバー防衛の象徴。・トレンドマイクロ（4704、PBR 3.2倍、ROE 14%）は、国際連携に寄与する。・富士通（6702、PBR 2.1倍、ROE 14%）は、AI解析基盤を提供する。・NTT（9432、PBR 1.32倍、ROE 9.97%）は、IOWNによる秘匿通信を実現する。・SCSK（9719、PBR 2.2倍、ROE 13%）は、SC対応のシステム構築。・IHI（7013、PBR 1.9倍、ROE 10%）は、宇宙インテリジェンスに参画。・PKSHA Technology（3993、PBR 2.65倍、ROE 8.04%）は、高度なAI分析で国策に食い込む。

■上昇シナリオを阻むリスクの峻別

最大の懸念は、米国を中心とした国際連携の進展に伴う対中、対露関係のさらなる冷え込みだ。サプライチェーンの再編コストが利益を圧迫する可能性がある。

また防衛予算の財源議論に伴う増税懸念が、国内消費を冷やすリスクも無視できない。急激な金利変動は、成長投資を先行させるグロース株の評価（マルチプル）を抑制する要因となろう。

■中長期的なパラダイムシフトの行方

今後10年で、日本は「情報消費国」から「情報発信国」へと転換する。情報局を核としたインテリジェンス・エコシステムは、民間の先端技術を軍事転用するデュアルユースを加速させる。これは日本の生産性を根本から底上げし、低PBRに甘んじてきた日本企業の株価評価を、グローバル基準へ引き上げる原動力となる。