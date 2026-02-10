山形県天童市の名産・将棋駒の彫り師と書き師らが製作した将棋駒が10日、市内の小学校に贈呈されました。児童らは早速、貰った駒で将棋を楽しみました。



贈呈された将棋駒は、彫り駒と書き駒、合わせて10セットです。

天童市内の小学校では将棋駒を製作した彫り師や書き師、さらに児童10人らが参加し、贈呈式が行われました。



彫り師「いっぱい使ってください」

児童「ありがとうございます」





千原嘉記さん「たくさんの駒をいただきありがとうございます。天童市の将棋の駒を今後もっと全国に広め発信していきたい」今回贈呈された将棋駒はおよそ5年技術を学んだ彫り師と書き師が製作したもので、児童らは早速駒を手に取り、興味津々の様子でした。受け取った児童「すべすべだしきれい楽しく遊べそう」「いつもの駒は匂いしないけどこれは木の匂いが強い」彫り師大塚葉子さん「使う人が使いやすく楽しんでもらえるような駒を作っています私たちの駒で楽しんでもらえたら作った方としてもうれしい」天童市では道の駅や観光情報センターにおいて、観光物産のPRなどを兼ねて将棋駒製作の実演を10年前から行っています。そこで製作された将棋駒を毎年、市内の小学校に贈呈していて、2026年で10校目となります。贈呈式の後、子どもたちは早速もらった駒で将棋を指していました。児童「字書いている所が少し深くて少しかっこいい。今まで使用していた駒がプラスチックだったからこれが木の駒みたいな感じする」彫り師「おばちゃんが作りました」児童「えー！すご！」彫り師「使い心地はどう？」児童「やりやすい！すべすべ！作るの大変？」彫り師「大変」児童「この駒がやりやすいから勝てそう」天童市では2027年以降も市内にある残りの小学校にも将棋駒を贈呈する予定だということです。