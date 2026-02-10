全国の熱々おでんと厳選地酒が勢ぞろい！上野恩賜公園「おでん＆地酒フェス2026」
立ち飲みフェス実行委員会は、東京・上野恩賜公園 竹の台広場（噴水前広場）で2026年2月19日（木）〜23日（月祝）の5日間「おでん＆地酒フェス2026 in 上野恩賜公園」を開催します。
全国各地から個性豊かなおでんと、それらに合う厳選された日本酒（地酒）が集結するイベント。
2025年開催時の熱狂をそのままに、2026年はさらにパワーアップして上野の冬を彩ります。
上野恩賜公園「おでん＆地酒フェス2026」
開催日時：2026年2月19日（木）〜23日（月祝）10:00〜21:00（最終日のみ20:00）
会場：上野恩賜公園 竹の台広場（噴水前広場）
アクセス：JR上野駅公園口から徒歩2分
入場：無料
ペット同伴：可
主催：立ち飲みフェス実行委員会
後援：台東区
協力：協同組合浅草おかみさん会、浅草すしや通り商店街振興組合
「さむ〜い季節にあったか〜いおでんを」をコンセプトに、定番の出汁おでんから、地域独自の素材を使ったご当地おでんまで、熱々の状態で提供。
寒い屋外で食べる「究極の一杯」を楽しめます。
おでんとの相性を考え抜いてセレクトされた、全国の銘酒が揃います。
熱燗で体を温めるもよし、冷酒でキレを楽しむもよし、自分好みのペアリングを見つけられます。
イベントの見どころ
このイベントでは、多種多様な「おでん」の競演が楽しめます。
定番の出汁おでんから、地域独自の素材を使ったご当地おでんまで、熱々の状態で提供されます。
寒い屋外で食べる「究極の一杯」を味わえます。
おでんとの相性を考え抜いてセレクトされた、全国の銘酒が揃います。
熱燗で体を温めるもよし、冷酒でキレを楽しむもよし、自分好みのペアリングを見つけられます。
会場はJR上野駅公園口から徒歩2分。
仕事帰りや休日のお出かけに立ち寄りやすいアクセスの良さも魅力です。
ご家族や友人はもちろん、ペット同伴もOKで、どなたでも気軽に参加できる開放的なイベントです。
札幌文寿「札幌おでん」
北海道から参加する札幌文寿の「札幌おでん」。
大根、卵、タコ、ミニトマト、こんにゃく、厚揚げ、がんもどき、ロールキャベツなど、バラエティ豊かなおでん種を提供します。
熱々のおでんと地酒のマリアージュが楽しめます。
蛯原水産「広島大粒真牡蠣おでん」
広島から参加する蛯原水産の「広島大粒真牡蠣おでん」。
黒い器には、ぷりぷりの生牡蠣、ほっくりとした大根、つみれ、こんにゃく、ちくわぶ、うずらの卵など、バラエティ豊かなおでんの具材がたっぷりと盛り付けられています。
湯気が立ち上る熱々のおでんは、寒い季節にぴったりの一品です。
にごり酒・梅酒専門店
旬の厳選したにごり酒・梅酒専門店「NIGORISAKE・UMESYU」のラインナップ。
バラエティ豊かな品揃えが特徴です。
2025年の開催実績
2025年の会場の様子。
会場には全国各地のおでんを提供する屋台が並び、多くの来場者が訪れました。
「讃岐おでん」をはじめとした各地のご当地おでんの看板が掲げられ、冬の晴天の下で熱々のおでんを楽しみました。
出店ブースが立ち並び、活気ある雰囲気に包まれました。
寒い季節に、全国各地の個性豊かなおでんと厳選された地酒を楽しめるこのイベント。
JR上野駅から徒歩2分というアクセスの良さで、仕事帰りや休日に気軽に立ち寄れます。
熱々のおでんと地酒のペアリングで、体も心も温まる5日間を上野恩賜公園で過ごせます。
上野恩賜公園「おでん＆地酒フェス2026」の紹介でした。
よくある質問
Q. 開催期間はいつですか？
2026年2月19日（木）〜23日（月祝）の5日間です。
Q. 営業時間は何時から何時までですか？
10:00〜21:00です。（最終日のみ20:00まで）
Q. 入場料はかかりますか？
入場無料です。
Q. ペット同伴は可能ですか？
ペット同伴OKです。
Q. 会場へのアクセスは？
JR上野駅公園口から徒歩2分、上野恩賜公園 竹の台広場（噴水前広場）です。
編集：Dtimes Delicious編集部
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 全国の熱々おでんと厳選地酒が勢ぞろい！上野恩賜公園「おでん＆地酒フェス2026」 appeared first on Dtimes.