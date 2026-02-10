日本司法支援センター東京地方事務所（法テラス東京）と東京司法書士会は、春の相談会「司法書士による無料電話相談会」を2026年2月20日（金）に開催します。

敷金返還や借金問題、相続・遺言、登記など、暮らしの法律に関する悩みを電話で相談できる無料イベントです。

春の相談会「司法書士による無料電話相談会」

開催日：2026年2月20日（金）

時間：午後1時30分〜午後5時30分

相談料：無料

形式：電話相談（事前予約制）

予約受付：平日午前9時〜午後5時

予約先：法テラス東京（新宿）050-3383-5307、法テラス多摩 050-3383-5327

この相談会は、法律の専門家である司法書士が、電話で無料相談に応じるイベント。

事前予約制のため、落ち着いて相談できる環境が整っています。

法テラス東京（新宿）と法テラス多摩の2か所で実施され、予約が定員に達し次第、受付を終了します。

相談内容の例

相談できる内容は多岐にわたります。

敷金返還や借金問題、登記、相続・遺言、成年後見、信託など、暮らしに関わる法律全般の相談が可能です。

専門的な知識を持つ司法書士が、一人ひとりの悩みに丁寧に対応します。

予約方法

予約は、法テラス東京（新宿）または法テラス多摩へ電話で申し込みます。

予約受付時間は平日午前9時から午後5時まで。

予約が定員に達した場合、受付を終了するため、早めの予約が推奨されます。

法律の悩みを抱えている方にとって、専門家に無料で相談できる貴重な機会です。

電話相談のため、自宅から気軽に利用できるのも魅力。

法律問題を一人で抱え込まず、専門家のアドバイスを受けることで、解決への第一歩を踏み出せます。

春の相談会「司法書士による無料電話相談会」の紹介でした。

よくある質問

Q. 相談料はかかりますか？

無料です。

Q. 予約は必要ですか？

事前予約制です。法テラス東京（新宿）または法テラス多摩へ電話でお申し込みください。

Q. どのような内容を相談できますか？

敷金返還、借金問題、登記、相続・遺言、成年後見、信託など、暮らしの法律全般について相談できます。

Q. 予約受付時間は？

平日午前9時から午後5時までです。

編集：Dtimes編集部

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 春の相談会「司法書士による無料電話相談会」2026年2月20日開催！借金・相続・登記の悩みを電話で無料相談 appeared first on Dtimes.