◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子ビッグエア決勝（大会4日目/現地9日）

村瀬心椛選手が金メダルを獲得したスノーボード女子ビッグエア決勝。メダル争いの中でも、選手たちが互いをリスペクトしあう様子が見られました。

村瀬選手は3回目の滑走前で暫定3位という状態。ここで大技のフロントサイドトリプルコーク1440で完璧な着地を決めます。大技を決め、感極まる村瀬選手をほかの国の選手たちはハグで迎えます。

そして、暫定1位に立った村瀬選手は最終滑走の韓国のユ スンウン選手の結果を待ちます。暫定3位のユ スンウン選手は大技に挑戦するも着地を決めきることができず。これにより金メダルが確定した村瀬選手はほかの選手たちから胴上げで祝福を受けます。村瀬選手も歓喜に満ちあふれている様子。

そんな熱い祝福を受けていた村瀬選手ですが、滑走を終えたユ スンウン選手が近くに来るとお互いをハグでたたえあいました。

金・銀・銅が確定すると3選手がカメラの前に。銀メダルとなったニュージーランドのゾイ・サドフスキ シノット選手が日本語で「イチバーン！」と村瀬選手の金メダルをアピールしました。

メダル争いの中で、リスペクトにあふれる場面が見られました。