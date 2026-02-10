【全掲載】埼玉県公立高校の入試倍率発表…最高倍率は大宮高校理数科で2.48倍

埼玉県教育委員会は2月10日、埼玉県の公立高校入試の応募状況を発表した。

各校の倍率は以下の通り。

●全日制・普通科

学校名    　学科    　募集    志願    倍率
上尾    　　普通科    240    320    1.34
上尾鷹の台    普通科    200    183    0.92
上尾橘    　普通科    120    54    0.46
上尾南    　普通科    240    255    1.07
朝霞    　　普通科    320    300    0.94
朝霞西   　 普通科    320    382    1.2
伊奈学園総合    普通科    723    788    1.1
入間向陽    普通科    320    323    1.02
岩槻    　　普通科    280    308    1.11
浦和    　　普通科    360    481    1.34
浦和北    　普通科    320    331    1.04
浦和第一女子    普通科    360    447    1.25
浦和西    　普通科    360    533    1.49
浦和東    　普通科    320    314    0.99
大宮    　　普通科    320    558    1.75
大宮光陵    普通科    200    200    1.01
大宮光陵    外国語コース    40    33    0.83
大宮東    　普通科    240    214    0.9
大宮南    　普通科    360    399    1.11
大宮武蔵野    普通科    200    205    1.04
小川    　　普通科    200    167    0.84
桶川    　　普通科    280    257    0.92
桶川西    　普通科    120    99    0.84
越生翔桜    普通科    120    49    0.42
春日部    　普通科    360    470    1.31
春日部女子    普通科    240    242    1.02
春日部東    普通科    320    331    1.04
川口   　　普通科    320    353    1.11
川口北    　普通科    360    369    1.03
川口青陵    普通科    280    266    0.96
川口東    　普通科    280    324    1.17
川越    　　普通科    360    503    1.41
川越女子    普通科    360    450    1.26
川越西   　 普通科    280    305    1.1
川越初雁    普通科    200    161    0.81
川越南    　普通科    360    432    1.21
北本    　　普通科    120    116    0.98
久喜    　　普通科    280    237    0.85
熊谷    　　普通科    280    324    1.17
熊谷女子    普通科    280    312    1.12
熊谷西    　普通科    280    325    1.17
栗橋北彩    普通科    160    131    0.83
鴻巣    　　普通科    200    170    0.86
鴻巣女子    普通科    80    39    0.49
越ケ谷   　 普通科    320    411    1.29
越谷北    　普通科    320    376    1.18
越谷西    　普通科    320    319    1.0
越谷東   　 普通科    280    298    1.07
越谷南    　普通科    320    426    1.34
児玉    　　普通科    80    27    0.34
坂戸    　　普通科    320    366    1.15
坂戸西    　普通科    320    297    0.93
狭山清陵    普通科    200    164    0.83
志木    　　普通科    240    252    1.06
庄和    　　普通科    160    156    0.99
白岡    　　普通科    160    144    0.91
杉戸    　　普通科    280    341    1.23
草加    　　普通科    360    355    0.99
草加西    　普通科    240    238    1.0
草加東    　普通科    320    324    1.02
草加南    　普通科    240    241    1.01
秩父    　　普通科    160    140    0.89
鶴ケ島清風    普通科    200    131    0.66
所沢    　　普通科    360    505    1.41
所沢北    　普通科    320    414    1.3
所沢中央    普通科    320    331    1.04
所沢西    　普通科    320    347    1.09
豊岡    　　普通科    320    344    1.08
南稜    　　普通科    320    376    1.18
新座    　　普通科    200    161    0.81
新座柳瀬    普通科    200    231    1.17
蓮田松韻    普通科    160    144    0.91
鳩ケ谷    　普通科    160    160    1.01
羽生第一    普通科    160    131    0.83
飯能    　　普通科    280    233    0.84
日高    　　普通科    120    90    0.76
日高    　　情報コース    40    16    0.40
深谷   　　 普通科    200    148    0.75
深谷第一    普通科    280    280    1.01
富士見   　 普通科    200    205    1.04
ふじみ野    普通科    120    106    0.9
不動岡    　普通科    360    483    1.35
本庄    　　普通科    320    342    1.08
松伏    　　普通科    120    114    0.97
松伏    情報ビジネスコース    40    36    0.9
松山    　　普通科    280    219    0.79
松山女子    普通科    320    310    0.97
三郷    　　普通科    200    120    0.61
三郷北    　普通科    240    260    1.09
宮代   　　 普通科    200    184    0.93
妻沼   　　 普通科    120    79    0.67
八潮フロンティア    普通科    120    112    0.94
与野    　　普通科    360    372    1.04
和光国際    普通科    240    311    1.31
鷲宮    　　普通科    280    301    1.08
蕨    　　　普通科    320    373    1.17
市立川越    普通科    140    181    1.29
市立浦和    普通科    240    470    1.96
市立浦和南    普通科    320    458    1.43
市立大宮北    普通科    280    345    1.23
川口市立    普通科    240    386    1.61
川口市立    スポーツ科学コース    80    134    1.68

●全日制・専門学科（農業）

学校名    　学科    　募集    志願    倍率
熊谷農業    食品科学科    40    49    1.23
熊谷農業    生物生産工学科    80    72    0.91
熊谷農業    生活技術科    40    38    0.95
熊谷農業    生物生産技術科    80    75    0.94
児玉    　　生物資源科    40    27    0.68
児玉    環境デザイン科    40    12    0.3
杉戸農業    生物生産工学科    40    20    0.5
杉戸農業    園芸科    　　40    42    1.05
杉戸農業    造園科   　　 40    34    0.87
杉戸農業    食品流通科    40    40    1.0
杉戸農業    生活技術科    40    47    1.18
杉戸農業    生物生産技術科    40    38    0.95
秩父農工科学    農業科    40    39    0.98
秩父農工科学    食品化学科    40    11    0.28
秩父農工科学    森林科学科    40    13    0.33
鳩ケ谷    園芸デザイン科    40    40    1.0
羽生実業    園芸科   　　 40    23    0.58
羽生実業    農業経済科    40    24    0.6

●全日制・専門学科（工業）

学校名    　学科    　募集    志願    倍率
大宮科学技術    機械工学科    80    62    0.78
大宮科学技術    電気工学科    40    24    0.6
大宮科学技術    ロボット工学科    40    22    0.56
大宮科学技術    建築デザイン工学科    80    63    0.8
春日部工業    　機械科    80    78    0.99
春日部工業    　電気科    80    79    1.0
春日部工業   　 建築科    80    67    0.84
川口工業    　　機械科    80    78    0.98
川口工業    電気科    80    90    1.14
川口工業    情報通信科    80    91    1.15
川越工業    デザイン科    40    43    1.08
川越工業    機械科    80    79    1.0
川越工業    電気科    40    39    0.98
川越工業    建築科    40    45    1.13
川越工業    化学科    80    75    0.95
久喜工業    機械科    80    84    1.05
久喜工業    電気科    40    28    0.72
久喜工業    工業化学科    40    28    0.7
久喜工業    環境科学科    40    9    0.23
久喜工業    情報技術科    40    42    1.05
熊谷工業    機械科    80    74    0.94
熊谷工業    電気科    40    41    1.03
熊谷工業    建築科    40    41    1.03
熊谷工業    土木科    40    30    0.75
熊谷工業    情報技術科    40    45    1.13
越谷総合技術    電子機械科    40    28    0.72
越谷総合技術    情報技術科    40    38    0.95
児玉    機械科    40    24    0.6
児玉    電子機械科    40    17    0.43
狭山工業    機械科    80    61    0.76
狭山工業    電気科    40    27    0.69
狭山工業    電子機械科    80    46    0.58
進修館    電気システム科    40    11    0.28
進修館    情報メディア科    40    29    0.73
進修館    ものづくり科    40    29    0.73
秩父農工科学    電気システム科    40    27    0.69
秩父農工科学    機械システム科    40    32    0.8
新座総合技術    デザイン科    40    49    1.23
新座総合技術    電子機械科    40    36    0.92
新座総合技術    情報技術科    40    34    0.85
三郷工業技術    機械科    40    38    0.97
三郷工業技術    電気科    40    32    0.82
三郷工業技術    電子機械科    40    20    0.5
三郷工業技術    情報技術科    40    21    0.53
三郷工業技術    情報電子科    40    35    0.88

●全日制・専門学科（商業）

学校名    　学科    　募集    志願    倍率
上尾    　　商業科    120    154    1.28
岩槻商業    商業科    40    23    0.59
岩槻商業    情報処理科    80    74    0.93
浦和商業    商業科    200    210    1.06
浦和商業    情報処理科    80    91    1.14
大宮商業    商業科    200    137    0.69
熊谷商業    総合ビジネス科    200    158    0.79
鴻巣    　　商業科    80    80    1.0
越谷総合技術    流通経済科    40    30    0.75
越谷総合技術    情報処理科    40    18    0.45
狭山経済    流通経済科    80    74    0.94
狭山経済    会計科    40    30    0.75
狭山経済    情報処理科    80    77    0.96
所沢商業    情報処理科    80    57    0.72
所沢商業    国際流通科    80    44    0.56
所沢商業    ビジネス会計科    40    12    0.3
新座総合技術    総合ビジネス科    40    38    0.97
鳩ケ谷    　情報処理科    80    74    0.93
羽生実業    商業科    40    5    0.13
羽生実業    情報処理科    40    10    0.25
深谷商業    商業科    160    159    1.01
深谷商業    会計科    40    40    1.0
深谷商業    情報処理科    80    87    1.09
八潮フロンティア    ビジネス探究科    120    131    1.1
市立川越    国際経済科    70    116    1.66
市立川越    情報処理科    70    84    1.2

●全日制・専門学科（家庭）

鴻巣女子   　 保育科    40    40    1.0
鴻巣女子    　家政科学科    40    39    0.98
越谷総合技術    服飾デザイン科    40    27    0.69
越谷総合技術    食物調理科    40    36    0.9
秩父農工科学    ライフデザイン科    40    28    0.7
秩父農工科学    フードデザイン科    40    33    0.83
新座総合技術    服飾デザイン科    40    40    1.0
新座総合技術    食物調理科    40    59    1.48

●全日制・専門学科（看護） 
常盤    看護科    80    88    1.1

●全日制・専門学科（外国語）

春日部女子    外国語科    40    44    1.1
越谷南   　　 外国語科    40    55    1.38
坂戸    　　　外国語科    40    33    0.83
草加南    　　外国語科    40    38    0.95
南稜    　　　外国語科    40    57    1.43
蕨    　　　　外国語科    40    50    1.25

●全日制・専門学科（美術）   

大宮光陵    美術科    40    51    1.28
越生翔桜    美術表現科    40    49    1.23
芸術総合    美術科    40    67    1.68

●全日制・専門学科（音楽）   
大宮光陵    音楽科    40    44    1.1
芸術総合    音楽科    40    18    0.45
松伏    　　音楽科    40    27    0.68

●全日制・専門学科（書道）   

大宮光陵    書道科    40    28    0.7

●全日制・専門学科（体育）   

大宮東    　体育科    80    100    1.25
ふじみ野    スポーツサイエンス科    80    81    1.01

●全日制・専門学科（理数）   
大宮    　理数科    40    99    2.48
熊谷西    理数科    40    36    0.9
越谷北    理数科    40    64    1.6
所沢北    理数科    40    72    1.8
松山    　理数科    40    42    1.05
市立大宮北    理数科    40    47    1.18
川口市立    理数科    40    65    1.63

●全日制・専門学科（情報）    
大宮科学技術    情報サイエンス科    80    99    1.24

●全日制・専門学科（福祉）   
誠和福祉    福祉科    80    27    0.34

●全日制・専門学科（人文）   
春日部東    人文科    40    36    0.9

●全日制・専門学科（国際関係）   

岩槻    　　国際教養科    40    49    1.23
秩父   　　 国際教養科    40    13    0.33
和光国際    国際科    80    95    1.2

●全日制・専門学科（映像芸術）   
芸術総合    映像芸術科    40    43    1.08

●全日制・専門学科（舞台芸術）   
芸術総合    舞台芸術科    40    44    1.1

●全日制・専門学科（生物・環境）   
いずみ    　生物系    120    135    1.13
いずみ    　環境系    120    118    0.99

●全日制・総合学科    

小鹿野    　総合学科    80    27    0.34
川越総合    総合学科    240    280    1.18
久喜北陽    総合学科    320    279    0.88
幸手桜    　総合学科    200    182    0.92
進修館    　総合学科    200    149    0.75
誠和福祉    総合学科    80    25    0.32
滑川総合    総合学科    280    263    0.95
吉川美南    総合学科    120    119    1.01
寄居城北    総合学科    200    198    1.0

●定時制・普通科    
上尾（定）    普通科    40    17    0.43
朝霞（定）    普通科    40    19    0.48
浦和（定）    普通科    40    6    0.15
浦和第一女子（定）    普通科    40    16    0.4
大宮商業（定）    普通科    40    4    0.1
大宮中央（定）    普通科    80    39    0.49
小川（定）    普通科    40    14    0.35
春日部（定）    普通科    80    66    0.83
川越工業（定）    普通科    40    16    0.4
久喜（定）    普通科    40    16    0.4
熊谷（定）    普通科    40    11    0.28
越ケ谷（定）普通科    40    37    0.93
秩父農工科学（定）    普通科    40    8    0.2
所沢（定）    普通科    40    20    0.5
羽生（定）    普通科(昼間)    120    44    0.55
羽生（定）    普通科(夜間)    40    8    0.2
飯能（定）    普通科    40    6    0.15
本庄（定）    普通科    40    21    0.53

●定時制・専門学科（工業）   
大宮科学技術（定）工業技術科    80    11    0.14
川口工業（定）    工業技術科    80    18    0.23
川越工業（定）    工業技術科    40    12    0.3

●定時制・専門学科（商業）   
大宮商業（定）    商業科    40    7    0.18

●定時制・総合学科    

狭山緑陽（定）    I部    160    143    0.92
狭山緑陽（定）    II部    80    11    0.14
戸田翔陽（定）    I部    80    75    0.96
戸田翔陽（定）    II部    80    109    1.4
戸田翔陽（定）    III部    80    75    0.96
吹上秋桜（定）    I部    144    129    0.9
吹上秋桜（定）    II部    72    10    0.14
吉川美南（定）    I部    80    74    0.95
吉川美南（定）    II部    80    22    0.28