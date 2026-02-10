渡辺直美、“ピン芸人初”東京ドームライブは「全部あの規模のエンタメになってます」

2月10日放送の日本テレビ系『DayDay.』に、渡辺直美がVTR出演。開催を控えた東京ドームでのライブについて語った。

番組では、2月11日にピン芸人として初の東京ドームライブを行う渡辺にインタビュー。

インタビューの中で、渡辺はライブの内容について、「芸人としてデビューして20年目の年なので、この20年をたくさんの方に支えていただいたっていうのも含めて、それを辿って行こうかなっていうような内容になってます」とコメント。

続けて、「台本を書いている時に、基本やっぱ800人キャパのボケしか浮かばなくて」「“このボケはあの東京ドームの広さ行けるか？”みたいな」「っていうのがあったんで、だからもう今、最終的に出来上がってる内容は、全部あの規模のエンタメになってます」と明かした。

さらに、「モニターもデカいのがありますから。そのモニターを使った何かしらみたいなっていうのもご用意していますから」「一つの小説というか映画を見てるみたいな気持ちになると思うんですよ」「だからまぁ…『国宝』みたいな。『国宝』もそうじゃないですか。1人の人生を辿って行ってるみたいな。だいぶハードル上げてますけど」と笑顔で語っていた。