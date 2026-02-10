札幌市手稲区で住宅が爆発し５人が死傷した火事で、少なくとも３９棟で被害があったことがわかりました。



付近の住民は、一夜明けた２月１０日も後片付けに追われています。



規制線の奥に残る、焼け焦げた建物の残骸。



（山本記者）「火事があった現場は一夜明けた今も焦げ臭いがしており、一本入った道路にも建物の一部が散らばっています」



９日午前５時ごろ、札幌市手稲区の木造２階建ての住宅が爆発した火事。





焼け跡から、この家に住む女性の遺体が見つかったほか、あわせて４人がけがをしました。司法解剖の結果、女性の死因は焼死だったことが新たに分かりました。（記者）「爆発で全部粉々になった？」（２軒隣に住む人）「そうですね。上の窓は両方割れてしまった」火元の住宅の２軒隣に住む男性です。爆発の衝撃で割れた窓ガラスの片付けに追われていました。家の中を見せてもらうとー（２軒隣に住む人）「天井と壁のところがすき間ができちゃっている感じです」爆発の衝撃で、固定されていたエアコンは外れ落ち、家のなかは倒れたものが散乱していました。（２軒隣に住む人）「何が起こったんだって感じ。しょうがないから片付けるしかないかな。（元の家に）住めるかもわからないし、補修してどうなるかもわからない。北ガスが用意したホテルや一時的な場所で補修などの結果を待つしかない」被害を受けた住民らは、しばらくはホテルでの生活を余儀なくされています。（記者）「警察と消防による現場検証が行われています」１０日朝から始まった現場検証。今回の火事で、少なくとも３９棟に被害があったことが新たに分かりました。また、北ガスジェネックスによると、この住宅街では集中プロパンガスという方法でガスが供給されていて、２０２２年の検査で異常はなかったということです。警察はガス爆発の可能性も視野に捜査を進めています。