「表彰台が選手のブレードを損傷」前代未聞のフィギュア表彰台トラブルを米メディアも疑問視「小さな石が散らばっていた」「全員がもう動けない、滑れないとなった」【冬季五輪】

本来は晴れやかな場の表彰台が思わぬトラブルを巻き起こしている

思わぬ波紋を巻き起こしている。

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体で表彰台に上がった選手のスケート靴のブレードが刃こぼれするトラブルが発生、注目を集めている。

問題の発端は現地2月8日に行われた団体の表彰式で本来ブレードを保護する形になっている表彰台が、ざらざらなアスファルトのような状態だったこと。表彰台には金のアメリカ、銀の日本、銅のイタリアの各選手が上がった。

すでに日本連盟はISU（国際スケート連盟）に報告するとともに、刃こぼれした選手のスケートの刃の研磨に取り組むなど対応に追われていることが伝わってきている。

同トラブルをめぐっては海外メディアも厳しい目を向けている。米メディア『Yahoo！sports』では今回の冬季五輪の表彰台トラブルについて「表彰台が選手のブレードを損傷」として記事を配信。「不具合のメダル表彰台が冬季オリンピックのスケーターたちに予期せぬ頭痛を引き起こしている」としている。

8日に起きた出来事について「アメリカ、日本、イタリアのメダル獲得チームが日曜夜の団体戦で氷上の表彰台に上がりメダルを受け取った後、数人のスケーターが表彰台の表面がブレードを損傷し、さまざまな程度の修理や研ぎが必要になったと報告した」と伝えている。

記事の中ではスケーターにとって大事なブレードに関して「ほとんどの場合、スケーターは氷を降りた直後にブレードを覆い、ブレードの損傷を防ぐ」としながら、「しかし、日曜夜の表彰台の位置は、スケーターが表彰台まで滑り、すぐにダメージのある表面に足を踏み入れることを要求した」と表現。