ゆずオーケストラ×大阪みやげ「月化粧」コラボ決定 販売は1日だけ…大阪城ホールで2・15に数量限定
FM大阪開局55周年企画『ゆず×FM OSAKA 55th Anniversary Premium Concert ゆずオーケストラ』（2月15日、大阪城ホール）と、大阪みやげ「月化粧」の青木松風庵のコラボレーションが決定した。
【写真】「月化粧」万博でも話題に…“200円スイーツ”を発見
コンサートは、ゆず初の「YUZU Orchestra Concert 2024 ゆず晦日」（2024年12月）を「関西でも開催してほしい！」の声に応え、FM大阪開局55周年企画として大阪城ホールで開催されるもの。
大阪みやげ「月化粧」が応援し、スペシャルコラボレーションが実現することになった。限定デザインの「ゆずオーケストラ×月化粧」が、会場で数量限定販売される。入場チケットがなくても購入できる。先着順。
■「ゆずオーケストラ×月化粧」
数量 1箱6個入
価格 1800円（税込）
賞味期限 80日
【写真】「月化粧」万博でも話題に…“200円スイーツ”を発見
コンサートは、ゆず初の「YUZU Orchestra Concert 2024 ゆず晦日」（2024年12月）を「関西でも開催してほしい！」の声に応え、FM大阪開局55周年企画として大阪城ホールで開催されるもの。
大阪みやげ「月化粧」が応援し、スペシャルコラボレーションが実現することになった。限定デザインの「ゆずオーケストラ×月化粧」が、会場で数量限定販売される。入場チケットがなくても購入できる。先着順。
■「ゆずオーケストラ×月化粧」
数量 1箱6個入
価格 1800円（税込）
賞味期限 80日