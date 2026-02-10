【1位〜6位】2月11日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】獅子座 総合運：★★★★★

なにかを始めれば、今日のうちに想像以上の強い手応えを感じられる可能性大！以前から計画していたことでも、ふと思いついたことでも、自信をもって「自分らしい」と思えるやり方で動いて。声のトーンを上げると運気を生かせます。



恋愛運

想像以上に幸せな展開もありそうな恋愛運の日です。「もうダメだろう」と思っていた相手に連絡すれば、グンと距離が縮まるかも。恋人とは、思いがけず将来の話が出る可能性もアリ。堂々と振る舞うと、理想以上の相手と出会えそうです。



金運

買い物でも投資でも貯蓄でも、過去の失敗を生かして、より上手にお金を使える日です。朝のうちに、今までのお金の使い方を振り返ってみるとよさそう。思いがけない記憶が役立つ可能性大。また、高額な買い物は先送りにするのが〇。



ラッキーアイテム：タンブラー



【2位】魚座 総合運：★★★★☆

いろいろなことが、想像以上にうまくいきそうなうれしい運気の日です！協力してくれる人も現れそう。行き詰まっていることがあれば、素直にまわりに話してみてください。手を差し伸べてくれた人には、素直に感謝して甘えましょう。



恋愛運

恋人や好きな人と関わると、普段なら盛り上がる話題でもケンカになってしまいそう。ただ、関わらずにいれば、愛情や信頼が変わることはありません。自分からの連絡は控えて、相手からの連絡にはやさしく、当たり障りのない返事が正解。



金運

お金との縁が最高に強くなる運気の日です。｢たくさん稼ぎたい｣｢いっぱいお金がほしい｣と貪欲になってOK！ただし、楽をして稼ごうとしないことがポイント。稼ぐ能力と金運に、同時に磨きをかける心がけがですごしましょう！



ラッキーアイテム：観葉植物



ラッキーカラー：ブラウン

【3位】水瓶座 総合運：★★★★☆

あなたの中で、友だちを思いやる気持ちが自然に大きくなりそう。「最近どう？」と、言葉をかけるだけでもOKですから、あなたから友情を示してみてください。友だちの思いやりも伝わってきて、最高に楽しい話もできるでしょう。



恋愛運

「いいな」と思う人が何人かいたり、誰かに幻滅したりと、恋心が忙しくなる運気。今日は、自分のなかで生まれてくる感情を、決して否定しないで。「こういうことで、こんなふうに感じるんだ」と自分を知ることで魅力がアップします！



金運

金運は好調！特に、人を通じてお金との縁が強くなる日です。立場や性別、職業などに関係なく、多くの人と接してみるのがオススメ。お金の使い方や運用などのヒントをもらえそうです。オープンにいろんな話をするのがポイント。



ラッキーアイテム：アイスクリーム



ラッキーカラー：アクアブルー

【4位】双子座 総合運：★★★★☆

人の意見に素直に耳を傾けることができる日です。しかも、もらった意見を上手に役立てることもできて、自信がつくでしょう。特に重要ではない内容でも、まわりの考えを聞いてみてください。面白いヒントをもらえそうです。



恋愛運

恋愛運好調！特に、恋の相手と急接近の可能性大です。パートナーには、感謝の気持ちを言葉にすると愛が深まりそう。また、誰かとの関係を進めるかどうか迷ったら、友だちに相談を。自信を持って前進できそうです。出会いは、紹介からの急展開が期待できます。



金運

まわりの人から、貴重な意見や視点をもらえる金運です。お金に関することで迷いや悩みがあるのなら、心を開ける友だちやお金のプロに相談をしてみるといいでしょう。新たな発見があって、心に余裕を持ってお金と向きあえそうです。



ラッキーアイテム：古着



ラッキーカラー：ピンク

【5位】天秤座 総合運：★★★★☆

なにかをしていると「こうしたら面白いかも」「これをしてみよう」と発想が広がる日。思いついたままに動いていくと、楽しさや充実感がどんどん深まっていきます。予定を詰め込みすぎず、自由に使える時間を確保しておいてください。



恋愛運

「あれがいい、やっぱりこれ！」と、ちょっとワガママに振る舞っても今日は許されそう。無邪気な雰囲気で「ありがとう」と伝えれば、魅力も愛情もアップします！また、複数の人の間で迷っているのなら、今日は答えを出さないのが〇。



金運

今後のあなたの経済が、より豊かになるための情報が入ってくる運気です。特に、なにかに関する専門家や幅広い知識を持っている人との会話が〇。直接お金に関する話をしなくても、大きなヒントをもらうことができるでしょう。



ラッキーアイテム：フォトフレーム



ラッキーカラー：ビビッドイエロー