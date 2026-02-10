【1位〜6位】2月11日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】獅子座
総合運：★★★★★
なにかを始めれば、今日のうちに想像以上の強い手応えを感じられる可能性大！以前から計画していたことでも、ふと思いついたことでも、自信をもって「自分らしい」と思えるやり方で動いて。声のトーンを上げると運気を生かせます。
想像以上に幸せな展開もありそうな恋愛運の日です。「もうダメだろう」と思っていた相手に連絡すれば、グンと距離が縮まるかも。恋人とは、思いがけず将来の話が出る可能性もアリ。堂々と振る舞うと、理想以上の相手と出会えそうです。
金運
買い物でも投資でも貯蓄でも、過去の失敗を生かして、より上手にお金を使える日です。朝のうちに、今までのお金の使い方を振り返ってみるとよさそう。思いがけない記憶が役立つ可能性大。また、高額な買い物は先送りにするのが〇。
ラッキーアイテム：タンブラー
ラッキーカラー：ゴールド
【2位】魚座
総合運：★★★★☆
いろいろなことが、想像以上にうまくいきそうなうれしい運気の日です！協力してくれる人も現れそう。行き詰まっていることがあれば、素直にまわりに話してみてください。手を差し伸べてくれた人には、素直に感謝して甘えましょう。
恋愛運
恋人や好きな人と関わると、普段なら盛り上がる話題でもケンカになってしまいそう。ただ、関わらずにいれば、愛情や信頼が変わることはありません。自分からの連絡は控えて、相手からの連絡にはやさしく、当たり障りのない返事が正解。
金運
お金との縁が最高に強くなる運気の日です。｢たくさん稼ぎたい｣｢いっぱいお金がほしい｣と貪欲になってOK！ただし、楽をして稼ごうとしないことがポイント。稼ぐ能力と金運に、同時に磨きをかける心がけがですごしましょう！
ラッキーアイテム：観葉植物
ラッキーカラー：ブラウン
【3位】水瓶座
総合運：★★★★☆
あなたの中で、友だちを思いやる気持ちが自然に大きくなりそう。「最近どう？」と、言葉をかけるだけでもOKですから、あなたから友情を示してみてください。友だちの思いやりも伝わってきて、最高に楽しい話もできるでしょう。
恋愛運
「いいな」と思う人が何人かいたり、誰かに幻滅したりと、恋心が忙しくなる運気。今日は、自分のなかで生まれてくる感情を、決して否定しないで。「こういうことで、こんなふうに感じるんだ」と自分を知ることで魅力がアップします！
金運
金運は好調！特に、人を通じてお金との縁が強くなる日です。立場や性別、職業などに関係なく、多くの人と接してみるのがオススメ。お金の使い方や運用などのヒントをもらえそうです。オープンにいろんな話をするのがポイント。
ラッキーアイテム：アイスクリーム
ラッキーカラー：アクアブルー
【4位】双子座
総合運：★★★★☆
人の意見に素直に耳を傾けることができる日です。しかも、もらった意見を上手に役立てることもできて、自信がつくでしょう。特に重要ではない内容でも、まわりの考えを聞いてみてください。面白いヒントをもらえそうです。
恋愛運
恋愛運好調！特に、恋の相手と急接近の可能性大です。パートナーには、感謝の気持ちを言葉にすると愛が深まりそう。また、誰かとの関係を進めるかどうか迷ったら、友だちに相談を。自信を持って前進できそうです。出会いは、紹介からの急展開が期待できます。
金運
まわりの人から、貴重な意見や視点をもらえる金運です。お金に関することで迷いや悩みがあるのなら、心を開ける友だちやお金のプロに相談をしてみるといいでしょう。新たな発見があって、心に余裕を持ってお金と向きあえそうです。
ラッキーアイテム：古着
ラッキーカラー：ピンク
【5位】天秤座
総合運：★★★★☆
なにかをしていると「こうしたら面白いかも」「これをしてみよう」と発想が広がる日。思いついたままに動いていくと、楽しさや充実感がどんどん深まっていきます。予定を詰め込みすぎず、自由に使える時間を確保しておいてください。
恋愛運
「あれがいい、やっぱりこれ！」と、ちょっとワガママに振る舞っても今日は許されそう。無邪気な雰囲気で「ありがとう」と伝えれば、魅力も愛情もアップします！また、複数の人の間で迷っているのなら、今日は答えを出さないのが〇。
金運
今後のあなたの経済が、より豊かになるための情報が入ってくる運気です。特に、なにかに関する専門家や幅広い知識を持っている人との会話が〇。直接お金に関する話をしなくても、大きなヒントをもらうことができるでしょう。
ラッキーアイテム：フォトフレーム
ラッキーカラー：ビビッドイエロー
【6位】蠍座
総合運：★★★☆☆
予定していたよりも、忙しくなりそうな運気です。ただ「面倒だ」などと感じないはず。テキパキとこなすことを楽しめるでしょう。「30分で終わらせる」などと決めてゲームのように取り組むと、充実感も達成感もアップ。
恋愛運
本来は気にしなくていい条件について、今日はあれこれ考えてしまいそう。恋の相手の職業や家族構成などについて考え始めたら「これは気にしなくていいことなんだ」と受け止めて。心も関係も落ち着いていくはずです。
金運
お金を使うことで、金銭とのつながりがいっそう強くなる運気の日です。特に、自分の外見をさらに輝かせるための出費が◎。服やバッグなどを購入するのなら、｢質と値段のバランスがベストの物を｣と考えるのが運気を生かすポイント。
ラッキーアイテム：和食器
ラッキーカラー：グリーン