「オシャレ番長」&TEAM・ニコラス、カリスマオーラ全開の“最強ウィンタールック”にファン悶絶！

&TEAMのニコラスが、抜群のファッションセンスとカリスマ性を披露した。

ニコラスは2月10日、&TEAMの公式インスタグラムを更新し、「Winter armor on（冬装備オン）」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】ニコラス、挑発的な“へそチラ”コーデ

公開された写真には、持ち前のセンスが光るニコラスの姿が収められている。ブラウンとホワイトのカウ柄（牛柄）が目を引くボリューム感のあるファーブルゾンを主役に、ベージュのカーゴパンツ、ブラックのブーツを合わせた、ストリート感あふれるウィンタースタイルを披露した。

頭元にはブラックのニット帽とヘッドホンを着用。さらに、ベージュのニットとサングラスで顔まわりを覆い、ミステリアスかつエッジの効いたビジュアルを完成させている。顔を覆ったスタイリングでありながら、にじみ出るカリスマオーラが見る者の視線を強く引きつけた。

この投稿には、「センス抜群のコーデ！」「おしゃれすぎる」「完全にやられた」「オシャレ番長健在」といった称賛の声が相次いで寄せられている。

（写真＝&TEAM公式Instagram）

なお、ニコラスが所属する&TEAMは、2月16日放送の“台湾版紅白”とも呼ばれる『2026超級巨星紅白藝能大賞』に出演する予定だ。