「え、日本いたの？」ゲレンデでレモンサワーとカツカレー！BLACKPINK・リサが冬を満喫

BLACKPINKのリサが、日本の冬を楽しんだようだ。

リサは2月10日、自身のインスタグラムを更新し、複数の写真を投稿した。

【写真】雪降るなか水着姿になったリサ

写真には、NIKE×JACQUEMUSのウェアに身を包み、日本のスキー場を楽しむリサの姿が収められていた。

ヘルメットとゴーグルを着用し、ゴンドラに乗ってゲレンデを移動する様子や、雪山を背景にしたショットからは、冬の日本を満喫している様子がうかがえる。さらに、スキー場内の食堂でカツカレーを食べ、日本の缶チューハイ「檸檬堂」を飲む姿も公開された。加えて、「足下注意」と書かれたコーンも映り込んでいることから、撮影地が日本であることがわかる。

（写真＝リサInstagram）

ファンからは「え、日本いたの？」「一緒に滑りたい」「何をしても絵になる」といった反応が寄せられた。

なお、リサが所属するBLACKPINKは、今年1月に約7カ月間にわたるワールドツアー『DEADLINE』を終え、2月27日には同名の3rdミニアルバム『DEADLINE』をリリース予定だ。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格だ。2025年、アメリカの人気ドラマ『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』シーズン3で演技に初挑戦した。