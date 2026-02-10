【7位〜12位】2月11日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】射手座
総合運：★★★☆☆
人の心を温める会話ができると、あなた自身の心も癒される運気です。少しでも誰かの気持ちを理解できると感じたら、遠慮せずに声をかけてみてください。たくさん共感の言葉をかけるのがポイントです。
恋愛運
あなた自身のことでも2人のことでも「これからこんなことをしてみたい」という話題を出すといい日です。共感が生まれたり、あなたの魅力が伝わったりして、恋が盛り上がるでしょう。にこにこ笑いながら楽しそうに話して。
実際はそんなに心配しなくてもいいのに、｢お金のことが不安だ…｣と、感じる可能性がある日です。あれこれと計算するよりも、買い物をしたときに少しでも節約してみて。財布のなかを整理整頓するのも〇。不安が消えていきます。
ラッキーアイテム：お弁当箱
ラッキーカラー：レッド
【8位】牡羊座
総合運：★★★☆☆
今日、あなたに幸運を運んでくれるのは、外国の文化。海外の伝統的な音楽や風習などに触れてみたり、食べたことのない外国料理のお店や食材にトライしてみるのがオススメ。新鮮な気分になったり、密度の高い時間を過ごせたりしそう。
恋愛運
「理想とは違うけれど、まぁいいか」と妥協すると、不満と後悔が大きくなってしまいそうな恋愛運。本当に望んでいることはなんなのか、絶対に妥協できないポイントはどこか。それを自分のなかで確認しておくといいでしょう。
金運
お金との付きあい方について、｢計画どおりにできない…｣と、自分への評価が低くなるかもしれない日。ただ、落ち込んでばかりいなくてもOK。ひとつでも改善できる部分を見つけて取り組み始めることが、金運UPへの近道です。
ラッキーアイテム：革靴
ラッキーカラー：スカイブルー
【9位】牡牛座
総合運：★★☆☆☆
自分のやり方にこだわり、とことん貫いていくと充実した1日を過ごせる運気です。ただ、人と足並みを揃えようとすると、ストレスが溜まるでしょう。ひとりでできることに集中するのが、満足感を高めるポイントです。
恋愛運
相談されていた人や、失恋直後の友だちなどとの間に愛情が芽生える可能性アリ！それも愛なのだと自信を持って進めば幸せに近づけます。ただし、今日出会った人とはしばらくは友だちでいて、自分の本心を確かめて。
金運
これまで以上に賢く楽しくお金を貯める方法を思いつく可能性大！順調に貯蓄を実行中だとしても、現状を見直して計画を練り直してみるといいかも。｢これは絶対に守らなければ｣というこだわりを捨ててみてください。
ラッキーアイテム：革小物
ラッキーカラー：ボルドー
【10位】蟹座
総合運：★★☆☆☆
伸ばしたいと思っていた能力のアップが期待できる運気。基礎や基本を徹底的に追求してみるとよさそう。今日だからこそ気づけること、身につくことがあるはずです。また、ほかの人のやり方は気にしないのがベスト。
恋愛運
意外な人から注目されるモテ運がある日！ただあなた自身は「関係を進めていいのだろうか」と迷うかもしれません。深刻にならず、ひとまず近づいてからその先のことを考える…くらいでもOK。カップルも大胆な愛情表現が〇。
金運
自分の能力を上げるためにお金を使うと、想像以上に稼ぐ力をつけることができる日です。｢なにが一番稼げるか｣ではなく、｢なにが一番ワクワクするのか｣を考えてみて。そして、ひとつのテーマに絞ってスキルアップをはかりましょう！
ラッキーアイテム：アトマイザー
ラッキーカラー：グレー
【11位】乙女座
総合運：★★☆☆☆
あなた自身が「ここにいるとほっとする」と思える場所で、今日はできるだけ長い時間を過ごしてください。すると、自分のいいところが見えてきたり、現状に感謝する気持ちが生まれたりしそう。温かい飲み物も用意するとベスト。
恋愛運
「こう思われたらどうしよう」などと心配せず、思いついたことはどんどん行動に移してOK！すると、恋の相手に魅力的な印象を与えて、大きく一歩前進する可能性大です。余計なプライドを捨ててしまうことも、運気を生かすコツ。
金運
家で過ごしてホッとした気分を味わうことが、お金との縁をグンと強くする運気の日です。できるだけ長い時間、自宅にいるといいでしょう。あれこれとするべきことを詰め込まず、リラックスしているのがポイントです。
ラッキーアイテム：筆ペン
ラッキーカラー：シルバー
【12位】山羊座
総合運：★☆☆☆☆
誰かに誤解されてしまったり、誰かの言葉を勘違いして受け取ったり、そんな行き違いがありそうな運気です。「おかしいな」と感じたら、あれこれ考える前に即確認すればOK。丁寧に誠実に話せば、信頼はいっそう深まるでしょう。
恋愛運
距離が近すぎると、今日は会話がギクシャクしてしまうかもしれません。しかし、別々に過ごしながらときどき連絡を取りあえば、自然とやさしい気持ちや空気が生まれてくる日でもあります。特に、ひとりで楽しめることをするのがオススメ。
金運
今後、お金とのつながりをもっと強くするためのアイディアが湧きそうな日です。それは、ひとりで過ごしている時間にひらめく可能性大！移動はひとりでする、自宅で過ごす時間を増やすなど、少し人との距離をとると〇。
ラッキーアイテム：ハートのモチーフ
ラッキーカラー：ライトブルー