この絵文字が表すドラマは？ときを超えたラブストーリー♡

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表すドラマは？ 意外と難しいこのクイズ。 「🛸👩‍🦰🧒⏳❤️」が表すドラマは一体なんでしょうか？ ヒントは、志田未来さんが母親役を演じています。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「未来のムスコ」でした！ 母親となる主人公と、息子を表す絵文字から、TBSにて火曜10時より放送中のドラマ「未来のムスコ」であることがわかります。 “定職なし、貯金なし、彼氏なし”28歳の崖っぷちアラサー女性・汐川未来と、未来からやってきたという息子・颯太との奇妙な共同生活を描いた物語。 主演を志田未来さんが務め、未来の夫候補役として、塩野瑛久さん、小瀧望さん、兵頭功海さんが出演しています。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部