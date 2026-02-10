この絵文字が表すドラマは？ときを超えたラブストーリー♡
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表すドラマは？
意外と難しいこのクイズ。
「🛸👩🦰🧒⏳❤️」が表すドラマは一体なんでしょうか？
ヒントは、志田未来さんが母親役を演じています。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「未来のムスコ」でした！
母親となる主人公と、息子を表す絵文字から、TBSにて火曜10時より放送中のドラマ「未来のムスコ」であることがわかります。
“定職なし、貯金なし、彼氏なし”28歳の崖っぷちアラサー女性・汐川未来と、未来からやってきたという息子・颯太との奇妙な共同生活を描いた物語。
主演を志田未来さんが務め、未来の夫候補役として、塩野瑛久さん、小瀧望さん、兵頭功海さんが出演しています。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部