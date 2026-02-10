山形市の小・中学校で10日、動物との触れ合いを通して心身の安らぎを求めるアニマルセラピーが行われました。子どもたちは実際に動物と触れながら癒やしを感じていました。



アニマルセラピーを体験したのは、山形市立蔵王三小と蔵王二中の児童・生徒あわせて6人です。

この授業は、普段子どもたちが勉強している「いのちの学習」の一環で、動物に触れ、思いやりの心や優しさを育ててもらおうと初めて行われました。

講師を務めたのは、山形アニマルセラピー協会会長の西川千春さん。それにセラピードッグとして活動しているシーズーの「たんぽぽ」とボルゾイミックスの「零」です。





西川千春さん「盲導犬は目の見えない方の手助けをしている。セラピードッグは心の支え。例えば小児がんとか強い薬で髪の毛が抜けちゃう子や治療が辛くて受けたくないっていう子が、ワンちゃんとだったら頑張れるって、積極的に治療に向かう気持ちの支えをしている」アニマルセラピーでは、動物との触れ合いを通じて、心身の癒やしや安らぎを求めるということです。子どもたちは、早速セラピードッグと触れ合いました。「気持ちいい！」「おいで！」児童・生徒「結構やばい、かわいい。柔らかさがお布団みたい」「気持ちいい」「楽しい、気持ちよかった」「飼っているネコは、毛が柔らかくてふわふわしているけど、犬は毛が硬いと思った」「かわいかった。ワンちゃんの偉大さを感じた。コミュニケーションも取れてすごいなと思って興味を持った」山形アニマルセラピー協会 西川千春会長「動物は言葉を話さないので、人間が動物を観察して、気持ちを汲み取らないといけない。そういう気持ちを養ってほしい。相手を思いやる気持ちを育てて欲しい」子どもたちは、この体験学習で動物との触れ合いの楽しさや命の大切さを学んでいました。