アルミとガラスを多用した高級感あるキャビン

フェラーリ初のEVは『ルーチェ（Luce）』と命名され、元iPhoneデザイナーのジョニー・アイブ氏監修による革新的なインテリアを採用することが明らかになった。

新型ルーチェは4ドアの4人乗りGTで、4モーター駆動システムにより最大1000psを発揮する見込みだ。完全公開は5月を予定している。



フェラーリ・ルーチェのインテリア フェラーリ

開発初期には『エレットリカ』と呼ばれていたが、フェラーリは量産モデルの名称を『ルーチェ』とすることを正式に発表した。ルーチェはイタリア語では「光源」を意味し、口語的に「電気」を指す言葉としても使われる。ベネデット・ヴィーニャCEOは、「フェラーリの未来を照らす」というコンセプトを反映した名称だと述べた。

ルーチェの内外装デザインには、アップルの元デザイン責任者アイブ氏が設立したデザイン会社、ラブフロム（LoveFrom）が携わっている。アイブ氏はiPhone、iPad、MacBook、Apple Watchなどの製品デザインやiOSオペレーティングシステムのユーザーインターフェースを監督してきた。

ルーチェのインテリアはタッチスクリーンだけでなく、物理的な操作系を多数備えている。アイブ氏は、運転中のタッチ操作は「視線をそらす必要がある」ため、車内をタッチスクリーンのみとすることは「決してない」と述べた

しかし、アイブ氏の影響は顕著に表れており、特にアルマイト加工（陽極酸化処理）されたアルミニウムと、コーニング社製の強化ガラスの使用が目立つ。これらはアップル製品の特徴である。可動式の10インチタッチスクリーンも、iPadを連想させるデザインだ。

フェラーリのデザイン責任者フラビオ・マンゾーニ氏は、このインテリアデザインを「唯一無二」かつ「業界を揺るがすもの」と表現した。

物理的で没入感のあるインターフェースを追求

アイブ氏は、プラスチックではなくガラスを多く取り入れた理由として、強度が高く、高級感がある上、総重量はわずか10kg増にとどまると説明した。また、キャビンは機能的でインタラクティブかつ「生きている」ものでなければならず、そのため物理的なスイッチを多用したと語った。

「パワートレインが電気だからといって、インターフェースはデジタルであるべきだという考えはナンセンスです」とアイブ氏は言う。「わたしには理解できません」



フェラーリ・ルーチェのタッチスクリーン フェラーリ

「わたし達が強く望んだことの1つは、物理的で没入感のあるインターフェースを追求するということでした。アナログ表示の最も強力な要素を取り入れ、デジタル表示と融合させるのです」

このアプローチが最も顕著に表れているのが、12.5インチのインストゥルメントパネルだ。例えば、速度やパワーなどを表示する3つのダイヤルは、特注の極薄サムスン製OLEDスクリーンを2枚重ね、凸面ガラスをはめることでアナログ的な外観を演出している。デジタルのオドメーターにも物理的な針が採用されている。

伝統と未来感を融合したタイムレスな体験

アイブ氏は、ルーチェの主眼は「ドライビング」にあり、「他のすべての要素はドライビング・エクスペリエンスを強化するためのもの」だと語った。

体験の創出を目指した例として、「キーセレモニー」と呼ばれる始動シーケンスがある。クルマに乗り込み、アルミとガラスでできた分厚いキーをホルダーに差し込む。カチッと収まると、キーの黄色が黒に変わり、その黄色の光がドライブセレクターに移る。これは「キーからクルマへ力を移す」という演出であり、アイブ氏によれば、この仕組みの完成に1年近くを要したという。



フェラーリ・ルーチェのセンターコンソール フェラーリ

3本スポークの細いステアリングホイールなど、キャビン全体にフェラーリの伝統的要素が散りばめられているが、アイブ氏は「ノスタルジーを狙ったわけではなく」、「未来に向けた重厚感と存在感」を創造したかったと述べている。

フェラーリのジョン・エルカン会長は、「タイムレス」なデザインであると表現した。

ステアリングホイールは1950年代のナルディに着想 ステアリングホイール

この3本スポークのステアリングホイールは、20世紀のフェラーリの名車に採用されたナルディのデザインを再解釈したものだ。実際、アイブ氏が個人所有する1950年代の250エウロパから着想を得たと言われている。

物理ボタンが多数配置され、電動モード（出力50〜100％で調整可能）とパワートレイン設定（走行特性と出力制御を調整）用のマネッティーノが備わり、さらにトルク制御用のパドルも装備されている。



フェラーリ・ルーチェのステアリングホイール フェラーリ

また、現代のフェラーリで多く見られるアルカンターラではなく、スムースレザーが使用される。

センタータッチスクリーン

キャビンの中心に据えられているのは、iPadにも似た10インチのタッチスクリーンだ。前面のグラブバーで移動させることができ、画面操作時のパームレストにもなる。下部には、空調とメディアを操作する物理スイッチが配置されている。

アイブ氏によると、操作感がそれぞれ異なるため、運転中に視線を道路から外すことなく操作できるという。フェラーリは、これにより「ドライバーと車両の間に強い結びつきを生み出す」としている。

上部には物理的な文字盤とデジタル表示を備えた時計が配置され、コンパスやラップタイマーへの切り替えも可能だ。針はそれぞれ3つのギアで駆動される。フェラーリによれば、この時計がインテリアで最も開発に時間を要した部品だという。

立体感のあるインストゥルメントパネル インストゥルメントパネル（ビナクル）

インストゥルメントパネルの中央のダイヤルは速度計（針付き）、左右はパワートレイン設定に応じてカスタマイズ可能（左は回生ブレーキ、右はGフォースなど）だ。

ダイヤルを囲む黒色のサーフェイスはプラスチックのように見えるが、この部分も実はOLEDスクリーンであり、警告灯やナビゲーション、シフトアシストを表示する。すべてを1画面にまとめなかったのは、奥行きが増し、より興味深いものになるからだとアイブ氏は述べた。



フェラーリ・ルーチェのインストゥルメントパネル（ビナクル） フェラーリ

インストゥルメントパネルはアルミニウムで覆われ、ステアリングコラムと一体化されている。これにより両者が一体となって動き、視認性の向上を図っている。

センターコンソール、キー、ローンチコントロール

浮遊感を演出したセンターコンソールは、レザーとガラスを組み合わせた造りだ。ガラス部分は、使用頻度の高い箇所には指紋防止のマット仕上げ、その他の箇所には光沢仕上げが施されている。

機能性を重視し、コンソールには小物入れ（運転席側と助手席側に各1つ）、カップホルダー2個、トランク操作と集中ドアロック用の物理ボタン、全4窓の開閉スイッチが配置されている。

後部座席の乗員向けに、速度やラップタイムなどのテレメトリー情報を表示するタッチスクリーンが備わる。

キーは、インテリアと同様にアルミニウムとガラスで作られ、コンソール前部に専用ホルダーが設けられている。始動時にはキーを所定位置に押し込む必要がある。逆L字型のシフトレバーもガラス製だ。

ローンチコントロール・システムは、運転席の頭上にあるグリップを「ヘリコプターのように」引き下げることで作動する。その両側にはフォグランプなどの照明を操作するスイッチが並んでいる。