神奈川県の箱根町で寒波による水道管の凍結などの影響により、断水が発生しています。このあと、一時的に水の供給を再開するということですが、深夜から早朝にかけ、再び断水するということです。

神奈川県箱根町によりますと、強い寒波の影響で水道管の凍結や破裂が相次ぎ、きょう午前9時半から断水が続いているということです。

温泉宿が集まる湯本地区や塔ノ沢地区などでおよそ1300世帯に影響が出ていて、箱根湯本駅前の一部の飲食店は休業しています。温泉宿やホテルなどへの影響は把握できていないということで、箱根町は水道管の復旧工事を行い、対応にあたっています。

また、午後6時ごろから一時的に水の供給を再開するということですが、配水池の水量が減っているため、午後11時からあすの朝5時まで再び断水するということです。

箱根町に隣接する小田原市ではきのう、最低気温マイナス7.9℃を観測していました。

水を使い始めたときに濁りが発生する可能性があり、箱根町は注意を呼びかけるとともに、町内の4か所に給水所を設けています。