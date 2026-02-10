■全国の11日（水・祝日）の天気

朝にかけて、本州南岸を前線を伴った低気圧が東へ進むでしょう。また、北海道を低気圧が通過する見込みです。このため、午前を中心に広い範囲で雨が降るでしょう。西・東日本の太平洋側では、雷を伴って激しく降る所があり、風が強まりそうです。

また、東・北日本の山沿いでは雪が降り、甲信地方は、大雪となる所があるでしょう。北海道では、夜にかけて湿った雪の降る所が多そうです。

最低気温は全国的に10日より高く、各地で3月並みの暖かい朝となるでしょう。日中の気温は、関東から九州で10℃以上の所が多く、九州南部は15℃前後まで上がりそうです。

北日本も5℃以上の所が多く、雪の多い地域は、なだれや屋根からの落雪、路面状態の悪化にも注意が必要です。

予想最低気温（前日差）

札幌 0℃（＋6 3月下旬）

仙台 1℃（±0 3月中旬）

新潟 2℃（＋2 3月中旬）

東京都心 4℃（＋4 3月上旬）

名古屋 4℃（＋5 3月中旬）

大阪 7℃（＋7 3月下旬）

広島 6℃（＋7 3月下旬）

高知 8℃（＋8 3月下旬）

福岡 8℃（＋6 3月下旬）

鹿児 島10℃（＋7 3月下旬）

那覇 17℃（＋4 3月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 4℃（＋1 3月中旬）

仙台 9℃（-1 3月中旬）

新潟 6℃（-2 平年並み）

東京都心 9℃（-2 真冬並み）

名古屋 12℃（＋2 2月下旬）

大阪 11℃（＋1 平年並み）

広島 12℃（＋6 2月下旬）

高知 14℃（＋3 2月下旬）

福岡 12℃（＋1 平年並み）

鹿児島 14℃（＋1 真冬並み）

那覇 20℃（-1 平年並み）

■全国の週間予報

12日から14日頃にかけては、再び南から高気圧に覆われる見込みです。北日本の日本海側で雪や雨の所があるほかは、広い範囲で晴れるでしょう。気温も日ごとに上がりそうです。

15日は、西日本や北日本で雨の降る所がありますが、全国的に3月下旬から4月上旬並みの暖かさとなり、西・東日本は15℃以上の所も多くなるでしょう。

すでにスギ花粉が飛び始めている所もあり、花粉症の方は、そろそろ対策をした方が良さそうです。16日は、北日本の日本海側で雪の所が多くなるでしょう。