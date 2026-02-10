日テレNEWS NNN

■全国の11日（水・祝日）の天気

朝にかけて、本州南岸を前線を伴った低気圧が東へ進むでしょう。また、北海道を低気圧が通過する見込みです。このため、午前を中心に広い範囲で雨が降るでしょう。西・東日本の太平洋側では、雷を伴って激しく降る所があり、風が強まりそうです。

また、東・北日本の山沿いでは雪が降り、甲信地方は、大雪となる所があるでしょう。北海道では、夜にかけて湿った雪の降る所が多そうです。

最低気温は全国的に10日より高く、各地で3月並みの暖かい朝となるでしょう。日中の気温は、関東から九州で10℃以上の所が多く、九州南部は15℃前後まで上がりそうです。

北日本も5℃以上の所が多く、雪の多い地域は、なだれや屋根からの落雪、路面状態の悪化にも注意が必要です。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　0℃（＋6　3月下旬）
仙台　　　1℃（±0　3月中旬）
新潟　　　2℃（＋2　3月中旬）
東京都心　4℃（＋4　3月上旬）
名古屋　　4℃（＋5　3月中旬）
大阪　　　7℃（＋7　3月下旬）
広島　　　6℃（＋7　3月下旬）
高知　　　8℃（＋8　3月下旬）
福岡　　　8℃（＋6　3月下旬）
鹿児　　　島10℃（＋7　3月下旬）
那覇　　　17℃（＋4　3月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　4℃（＋1　3月中旬）
仙台　　　9℃（-1　3月中旬）
新潟　　　6℃（-2　平年並み）
東京都心　9℃（-2　真冬並み）
名古屋　　12℃（＋2　2月下旬）
大阪　　　11℃（＋1　平年並み）
広島　　　12℃（＋6　2月下旬）
高知　　　14℃（＋3　2月下旬）
福岡　　　12℃（＋1　平年並み）
鹿児島　　14℃（＋1　真冬並み）
那覇　　　20℃（-1　平年並み）

■全国の週間予報

12日から14日頃にかけては、再び南から高気圧に覆われる見込みです。北日本の日本海側で雪や雨の所があるほかは、広い範囲で晴れるでしょう。気温も日ごとに上がりそうです。

15日は、西日本や北日本で雨の降る所がありますが、全国的に3月下旬から4月上旬並みの暖かさとなり、西・東日本は15℃以上の所も多くなるでしょう。

すでにスギ花粉が飛び始めている所もあり、花粉症の方は、そろそろ対策をした方が良さそうです。16日は、北日本の日本海側で雪の所が多くなるでしょう。