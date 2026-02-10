【漫画】かわいい服装が好きな恋する男子は、実家が地獄？スライムとの恋愛漫画の闇が深すぎる【作者に聞いた】
人間の男の子とスライムの男の子、姿が違う2人の恋を描いた「スライムだけど愛してる。」をノスタルジックな雰囲気で描くのは、漫画家・清水幸詩郎(@smzk013)さん。
【漫画】「スライムだけど愛してる。」本編を読む
ウォーカープラスでは、学校でいじめにあっている人間の男の子・なゆた君と、人気者のスライム・泥沼君の、時にドキッと、時にほっこり、また時に不穏な雰囲気の恋物語をお届けする。
今回は、自分の本当の姿を見てもらおうと、セーラー服姿で泥沼君の家を訪ねたなゆた君。不思議な恋の話をご覧あれ。
――普段、人には見せない本当の自分を受け入れ合う2人の姿がキラキラしてまぶしかったです。この話を描こうと思ったきっかけを教えてください。
清水幸詩郎さん(以下、清水)：「人間の男の子と、人間ではない男の子のお話」を描きたいと思い、いろいろと「人間ではない男の子」の候補を考える中で、今の「スライムの泥沼君」のお話になりました。
――泥沼君が、やわらかくて少し冷たい、という設定がありました。キャラクターの設定は漫画を描く前に細かく考えるのでしょうか？
清水：細かな設定は、最初にあまり作りこまないようにして、お話にそって肉付けしていっています。
ただ「どんな子なのか」、「優しい子」なのか「いじわるな子」なのかなど、どんな性格かはしっかり設定してから描いています。
――キラキラした2人から一転、なゆた君の家庭の暗い部分が映し出されて2話が終わります。この落差に、次の話も読みたい！と一気に心を掴まれました。エピソードの終わらせ方と、次話への引き込み方について、気を付けていることがあれば教えてください。
清水：泥沼君の境遇との対比を意識してあの終わり方にしました。ただ「よかったね」という終わり方だと、自分は「そんな事はありえないだろう」と信じられない部分があるので、自分が描くときは「苦しいし悲しいしつらいけれど、今この一瞬は救われた」という着地点を目指していつも描いています。
――なゆた君のキュートなビジュアルが印象的な回でした。この回の読者に伝えたいポイントを教えてください。
清水：なゆた君をかわいいと思っていただけてうれしいです。かわいいと思っていただけるビジュアルでシリアスなお話を描きたいと思っているので、これからもそこを目指していきたいです。
キラキラした恋が輝けば輝くほど、不穏な闇が一層目立つ。泥沼君が抱えるもの、なゆた君が抱えるもの、ふたりの闇はまだまだ深そうだ…。
