“新スイーツ爆誕！”マクドナルド、“史上初の”新商品を告知「なんですかこのけしからん食べ物は、、」
マクドナルドの公式X（旧Twitter）アカウントは2月10日に投稿を更新。新スイーツの発売を告知し、反響を呼んでいます。
【画像】マックの新スイーツとは？
「気にはなる」同アカウントは「新スイーツ爆誕！ 2/18(水)発売」とつづり、新スイーツ「クリームブリュレホットドーナツ」の発売を告知。ドーナツ生地の中にカスタードクリームが入っているホットスイーツです。宣伝画像にはおいしそうな断面図が載っています。
コメントでは、「マクドナルドに新感覚ドーナツ」「なんですかこのけしからん食べ物は、、絶対食べる」「めっちゃ美味しそう！」「気にはなる」と期待の声が上がりました。また「あのちゃんだったんだ！！！」「ゆるふわあのちゃん、めちゃくちゃ可愛い！！」「あのちゃん起用ありがとうございます」と、宣伝画像に写るあのさんについての声も上がっています。
「マクドナルド史上初の」9日の投稿では「マクドナルド史上初の、ザクっ。・・・もちっ。・・・とろっ。な完全新作スイーツ、明日2/10(火)公開」と予告していた同アカウント。さらに、同日の別投稿では「名前当てられる人 一人もいない説」と、新商品についてのクイズを出題していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:All About ニュース編集部)
