読むのが難しいと思う「愛知県の自治体」ランキング！ 2位「蒲郡市」を抑えた1位は？【2026年調査】
雪化粧をした山々や澄んだ空気が心地よい季節となり、週末を利用して遠方へ足を運ぶ機会も増えているのではないでしょうか。旅先で目にする案内板や地図には、一見すると読み方の見当がつかないような、その土地ならではの独特な地名が数多く存在しています。
All About ニュース編集部は1月28日、全国10〜60代の男女250人を対象に「自治体」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、読むのが難しいと思う「愛知県の自治体」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「はじめて読み方を知った時、耳馴染みのない音だと思ったため」（30代女性／東京都）、「複雑な漢字が並んでいて読めないですし、圧迫感があります」（40代男性／宮城県）、「『がまごおり』という響きが独特で難しいです。『蒲』を『がま』と読むのは植物のガマくらいでしか聞かないので、地名として出てくると『か…？』と迷ってしまいます」（20代女性／北海道）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「『桑』を『そう』と読むのを知らなかった」（30代女性／滋賀県）、「漢字自体は簡単だけど読み方がぱっと見わからない」（30代女性／広島県）、「漢字は知っているが読み方となると難解だと思う」（40代男性／兵庫県）といった声がありました。
2位：蒲郡市／41票2位は「蒲郡市（がまごおりし）」でした。三河湾に面した都市で、温泉地やボートレース場、リゾート施設などの観光スポットが豊富なエリアです。温暖な気候を生かした果物栽培もさかんで、季節ごとにさまざまなフルーツが楽しめます。
1位：扶桑町／50票1位は「扶桑町（ふそうちょう）」でした。県北西部に位置し名古屋市へのアクセスもよいため、ベッドタウンとして人気があります。養蚕、生糸の集散地として発展し、桑の木が多かったことから「扶桑」と名前がついた歴史があります。
