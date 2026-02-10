夜々が、1stアルバム『0:00』よりNight Tempoとのコラボレーション楽曲「Nonsense」を、2月18日に先行デジタルリリースする。

80’sジャパニーズポップスをダンスミュージックに再構築したネット発の音楽ジャンル フューチャーファンクのシーンから登場したNight Tempoによる同楽曲は、アルバムリリースの3月4日に先立って、6thデジタルシングルとしてリリースされる。

あわせて今回公開となったジャケット写真は、Night Tempoと夜々のそれぞれの世界観を融合したものとなっている。

さらに、同楽曲リリース翌日の2月19日には、Night Tempoのバースデイライブ『The Night Tempo Show 2026』に夜々が出演。Night Tempoとのコラボレーションパフォーマンスを披露する。

＜Night Tempo コメント＞

素敵な歌声を持つアーティストからオファーを頂いたので、楽しみながら曲を作ることが出来ました。今回のアレンジの方向性は海外の音楽を意識して考えました。少し難しいメロディー・ラインですが、夜々さんが上手に歌ってくれたので、とても良い曲になったと思います。これからも応援しています！

＜夜々 コメント＞

Night Tempoさんの世界観がとても好きで、今回一緒に楽曲を制作できたことをとてもうれしく思います。夜のドライブでずっと聴いていたくなるような、魅力的な一曲になりました。ぜひこの楽曲の空気感を味わいながら、あなただけの夜に寄り添えたらうれしいです。

（文＝リアルサウンド編集部）