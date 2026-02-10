「エンジェルブルー」エニマイくじ第2弾！ トレンドのボアを使用したブランケットやぬいぐるみが登場へ
ファッションブランド「エンジェルブルー」を題材にした「エニマイくじ エンジェルブルー」が、2月20日（金）から、全国の「ローソン」や書店、ホビー店、その他くじ取扱店で発売される。
【写真】お気に入りのバッグに付けたい！ B賞の「ぬいぐるみバッグチャーム」も
■全6等級＋ラスト賞を用意
今回第2弾として発売される「エニマイくじ エンジェルブルー」は、“FLUFFY POP DAYS！”をテーマに、パステルカラーを基調としたオリジナルイラストがデザインされた、全6等級＋ラスト賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
ラインナップには、A賞の「ポーチ付きブランケット」をはじめ、B賞の「ぬいぐるみバッグチャーム」や、C賞の「ボアミニポーチ」など、トレンドのボア生地を中心に使用した優しさと温かみが感じられるグッズが並ぶ。
また、最後の1枚を引くともらえるラスト賞にはふわふわ＆ポップな「エンジェルブルー」らしいデザインが目を惹く「バッグポーチ」が提供されるほか、A賞と同アイテムが抽選で10人に当たるエニマイチャンス賞も実施予定だ。
