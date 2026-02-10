1¥»¥Ã¥È¤â¼º¤ï¤º10Ï¢ÇÆ¡ªºòÇ¯¤Î¡Ö¶å½£2´§¡×¤Ë´°¾¡¡¢¥¨¡¼¥¹Ãé´ê»ûè½ºù¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÄÂ¿»ÎºÑ¡¹¤ÎÅì¶å½£Î¶Ã«¡ÚÁ´¶å½£ÁªÈ´¹â¹»¥Ð¥ì¡¼¡Û
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´¶å½£ÁªÈ´¹â¹»Âç²ñ¤Ï2·î8Æü¡¢·§ËÜ¸©Î©Áí¹çÂÎ°é´Û(·§ËÜ»ÔÀ¾¶è)¤ÇÃË½÷¤Î·è¾¡¤ò¹Ô¤¤¡¢½÷»Ò¤Ï¡ÖÅìÎ¶(¤È¤¦¤ê¤å¤¦)¡×¤³¤ÈÅì¶å½£Î¶Ã«(ÂçÊ¬1°Ì)¤¬10Âç²ñÏ¢Â³20ÅÙÌÜ¡¢ÃË»Ò¤ÏÂçÂ¼¹©(Ä¹ºê1°Ì)¤¬3Âç²ñ¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëºÇ½é¤Î¡Ö¶å½£Âç²ñ¡×¤ò´í¤Ê¤²¤Ê¤¯À©¤·¤¿¡£Í½Áª¥ê¡¼¥°¤ò´Þ¤á¤Æ6»î¹ç¤Ç¼º¥»¥Ã¥È¥¼¥í¤Î´°Á´Í¥¾¡¤Ë¤â¡¢ÅìÎ¶¤ÎÃÝÆâÀ¿Æó´ÆÆÄ(50)¤Ï¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó(¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö)¤ä¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¡¢Ï¢Â³¼ºÅÀ¤·¤¿»î¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Ä¡£°ú¤Â³¤²ÝÂê¤Ç¤¹¡×¤È¾¡¤Ã¤Æ¤«¤Ö¤È¤Î½ï¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡Ç¯´Ö¤Ë»°¤Ä¤¢¤ë¡Ö¶å½£Âç²ñ¡×¤Î¤¦¤Á¡¢2025Ç¯¤ÎÁ´¶å½£Áí¹çÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÈÁ´¶å½£¹â¹»ÂÎ°éÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿Ê¡²¬½÷³Ø±¡(Ê¡²¬1°Ì)¤È¤Î·è¾¡¤Ï¡¢ÅìÎ¶¤Î¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ö²ÐÎÏ¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯ÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÝÆâ´ÆÆÄ¤â¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¼¨¤¹¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎµÈÂ¼¤Ï¤°¤ß(2Ç¯)¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥È¥¹²ó¤·¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤Âå¶þ»Ø¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¥é¥¤¥ÈÂ¦¤«¤é¤Î¹¶·â¤òÃ´¤¦¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÃé´ê»ûè½ºù(2Ç¯)¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢³ùÁÒ»í¿¥(2Ç¯)¤È¿¹ÀîÌ´·î(1Ç¯)¤ÎÎ¾¥ì¥Õ¥È¤Ë¤â¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯ÇÛµå¡£¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¤Î¾¾ÈøÐÒÏÂ(2Ç¯)¤Èº¸Íø¤¤Î·óÉðºé´õ(1Ç¯)¤ÎÎ¾¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ò¸ò¤¨¤¿¹âÂ®¥³¥ó¥Ó¥Ð¥ì¡¼¤Ç¡¢Ê¡²¬½÷³Ø±¡¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡õ¥ì¥·¡¼¥Ö¤òËÝÏ®(¤Û¤ó¤í¤¦)¤·Â³¤±¤¿¡£¡ÖµÈÂ¼¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥²¡¼¥à¥á¡¼¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÃÝÆâ´ÆÆÄ¤âÍê¤â¤·¤½¤¦¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎµÈÂ¼¤È¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÃé´ê»û¤Ï¹â¹»À¸Î¥¤ì¤·¤¿¶¯ÂÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤ä¤Ä¤Ê¤®¤Ç¤â¹×¸¥¡£¿ÈÄ¹182¥»¥ó¥Á¤Î¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¸å±Ò¤ÎÁª¼ê¤¬¼é¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËºÙ¤ä¤«¤Ê°ÌÃÖ¼è¤ê¤ÇÁê¼ê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥³¡¼¥¹¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÏ¢·¸ÌÌ¤Ç¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¡Ö¥×¥ì¡¼°Ê³°¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¡£¼þ¤ê¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Éô°÷15¿Í¤Ç¤ÎÁ´°÷¥Ð¥ì¡¼¤ò·Ç¤²¤ëÃé´ê»û¤é¤·¤¯¡¢Âç²ñ10Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ä¾¸å¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¼ê¾·¤¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥ÈÆâ¤Ç¸ª¤òÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤ÎÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢(½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼)¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿25Ç¯ÅÙ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é4¿Í¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¾¾Èø¤Ï¡¢Ãé´ê»û¤È¤È¤â¤Ë2·î²¼½Ü¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤ë20ºÐ°Ê²¼¤Î½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¹ç½É¤Ë»²²ÃÍ½Äê¡£¡Ö¾¾Èø¤Ïº£²ó¤Î¶å½£Âç²ñ¤Ç¤â¥é¥¤¥ÈÂ¦¤«¤é¤¹¤´¤¤³ÑÅÙ¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÌöÆ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£Èá´ê¤Î¹â¹»ÆüËÜ°ì¤Ø¡¢Áª¼ê¸Ä¡¹¤ÎÀ®Ä¹¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£ÃÝÆâ´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¡£(À¾¸ý·û°ì)
¢£Åì¶å½£Î¶Ã«¹â¤Î»î¹ç·ë²Ì
¡ÚÍ½Áª¥ê¡¼¥°¡á7Æü¡Û
2¡½0(25¡½3¡¢25¡½4)ËÌÃæ¾ë(²Æì4°Ì)
2¡½0(25¡½6¡¢25¡½13)±ä²¬³Ø±à(µÜºê3°Ì)
1¡½0(25¡½17)À¾ÈàµÏ(Ä¹ºê2°Ì)
¢¨·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð·èÄêÀï
¡Ú·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡á8Æü¡Û
½à¡¹2¡½0(25¡½18¡¢25¡½14)À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ(Ê¡²¬2°Ì)
½à·è2¡½0(25¡½7¡¢25¡½17)Ä»À´¾¦(º´²ì1°Ì)
·è¾¡2¡½0(25¡½13¡¢25¡½20)Ê¡²¬½÷³Ø±¡(Ê¡²¬1°Ì)
¢£¶áÇ¯¤Î¡Ö¶å½£Âç²ñ¡×Í¥¾¡¹»¤È½àÍ¥¾¡¹»
¡Ú24Ç¯¡Û¡¡¡¡Í¥¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½àÍ¥¾¡
Á´¶å½£ÁªÈ´¡¡Åì¶å½£Î¶Ã«¡¡¡¡Ê¡²¬¹©Âç¾ëÅì
Á´¶å½£Áí¹ç¡¡Åì¶å½£Î¶Ã«¡¡¡¡Ê¡²¬¹©Âç¾ëÅì
Á´¶å½£ÂÎ°é¡¡Ê¡²¬¹©Âç¾ëÅì¡¡Åì¶å½£Î¶Ã«
¡Ú25Ç¯¡Û¡¡¡¡Í¥¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½àÍ¥¾¡
Á´¶å½£ÁªÈ´¡¡Åì¶å½£Î¶Ã«¡¡¡¡Ê¡²¬½÷³Ø±¡
Á´¶å½£Áí¹ç¡¡Ê¡²¬½÷³Ø±¡¡¡¡¡Åì¶å½£Î¶Ã«
Á´¶å½£ÂÎ°é¡¡Ê¡²¬½÷³Ø±¡¡¡¡¡Ê¡²¬¹©Âç¾ëÅì
¡Ú26Ç¯¡Û¡¡¡¡Í¥¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½àÍ¥¾¡
Á´¶å½£ÁªÈ´¡¡Åì¶å½£Î¶Ã«¡¡¡¡Ê¡²¬½÷³Ø±¡