太平洋側の地域は、この1か月間の降水量が平年の2割以下の所が多くなっていますが、あすは久しぶりに雨が降り、空気が潤うでしょう。東京で10ミリ以上の雨が降るのは約3か月ぶりのことです。

あすは低気圧が発達しながら日本付近を通過するため、全国的に雨が降るでしょう。これまでは低気圧が来ても陸地から離れて通過したため、太平洋側の地域は雨が降らない状況が続いていましたが、あすは、まとまった雨になりそうです。上空の気温が高いので、東北や北陸でも平地では雪ではなく、雨の所が多くなるでしょう。雷を伴って強く降る所もありそうです。雪の多い地域では雪崩や屋根からの落雪、土砂災害が起きやすくなるので注意が必要です。

＜あす（11日）の各地の予想最高気温＞

札幌： 4℃ 釧路： 6℃

青森： 6℃ 盛岡： 7℃

仙台： 9℃ 新潟： 6℃

長野： 7℃ 金沢： 9℃

名古屋：12℃ 東京： 9℃

大阪：11℃ 岡山：12℃

広島：12℃ 松江：10℃

高知：14℃ 福岡：12℃

鹿児島：14℃ 那覇：20℃

そしてこの雨の後、あさってから平年より暖かい空気が全国的に流れこみます。週末にかけて日ごとに気温が上昇し、土曜日、日曜日は、3月下旬から4月上旬の春本番の暖かさになりそうです。ただ、本当の春とは違って朝は冷え込むので、まだ冬のコートは必要になるでしょう。朝晩と昼間の気温が大きくなるので、服装で調節して風邪などひかないようにお気をつけください。