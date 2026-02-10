お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の関太（46）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。MCのお笑いコンビ「ハライチ」に観光大使としてのアドバイスを送る場面があった。

この日は「北関東3県三つ巴お国自慢SP」と題し、群馬県出身の芸能人代表として関、茨城県代表としてタレントの鈴木奈々が、栃木県代表として「U字工事」が出演し、トークを展開した。

「ハライチ」澤部佑は、関らに「皆さん観光大使をやっているわけですよね。我々も去年始めたんでね。アドバイスとか何か」と質問。

関は「観光大使になると、地元の人から、XとかSNSで、勝手に仕事の依頼みたいなのが来るんですよ」と吐露。「“昔近所に住んでいた○○ですけど、今度村祭りあるんで来れますか？”とか、“最近化粧品作っているんだけど、そのPRやってくれませんか？”とか、明るい闇営業みたいなのがいっぱい来るようになって」とぶっちゃけた。

「悪意はないんですよ。地元だからやってくれるだろうみたいな」としたものの、「何でも受けていると大変になるんで、ちゃんとお断りしないとっていう」とアドバイスした。