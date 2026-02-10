2月10日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、衆院選の比例代表の“自民党の候補者不足問題”について意見を交わした。

“裏名簿議員”の誕生ですよ

衆院選の比例選（定数176）では、自民党が2024年の前回選挙から8議席増の67議席を獲得した。歴史的な大勝で81議席を獲得できる得票を得たものの、比例名簿の登載者が足りずに、計14議席を他党に譲るという異例の事態となった。

自民は比例選に前回選比34人増の計319人を擁立した。ただ、重複立候補者が小選挙区で大量当選したため、東京、南関東、北陸信越、中国の4ブロックで比例選で当選資格のある名簿登載者が不足した。公職選挙法の規定に基づき、中道改革連合に6議席、日本維新の会、国民民主党、チームみらいに各2議席、参政党とれいわ新選組に各1議席が回った。

比例選の候補者不足は、特定の政党が小選挙区で大勝した場合に起こることが多い。自民が現行制度で最多の77議席を獲得した2005年の郵政解散では、東京ブロックの1議席が社民党に回った。自民幹部は「衆院解散時点では、これだけ大勝すると思っていなかった」と複雑な表情を浮かべた。

「比例名簿の登載者が足りずに、14議席を他の党に譲る異例の事態となりましたね」（寺島アナ）

「これ本当に制度の欠陥と言っていいんじゃないですか？ 自民党に入れた国民からすると、“なんで他党に行っちゃうんだ？”と。これこそ裏名簿議員の誕生ですよ」（田中氏）

「本当そうですね」（寺島アナ）

「だから制度改革をした方がいいんじゃないですかね。稀にしか起こらないと言っても、14議席ってあまりにも大きいじゃないですか。どうしようもないですね」（田中氏）

「14議席。これが1党に集中したらけっこうな数字になりますからね」（寺島アナ）

「そうですよね。しかも小選挙区ごとで大勝している一方で、別の選挙区ではそんなに競っていない。（全国で）過半数で競っている状況になっていたとしたら、これ洒落にならないじゃないですか」（田中氏）

「これはちょっと問題ですね。珍しいとは言うものの、これはなんとかした方が良いと思います」（寺島アナ）

