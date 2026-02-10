衆院選は自民党が316議席と圧勝した。2月10日「長野智子アップデート（文化放送）」では、株式会社溜池通信の代表取締役・吉崎達彦が選挙結果を分析した。

長野「今回の衆院選の分析はされましたか？」

吉崎「私はいつも選挙が終わると比例の得票数が各党ごとにどういうふうに動いたかを計算するんですよ。前回2024年の衆院選と比べると自民党って1458万票から2102万票ですので650万票くらい増えているわけなんです。この650万票がどこから来てるんだって考えました。よく岩盤保守層の票を取り戻したって言うじゃないですか」

長野「参政党とか」

吉崎「ところが参政党は増えてる。日本保守党も僅かながら増えてる。ということは右から取ったんじゃないんです。どこから取ってるんだっていうと、3つくらい考えられるんだけど、1つはニューカマー。今回初めて選挙に行ったっていう人たち。前回と比べると投票率が3％くらい上がってますから、多分若い人たちの票が自民党に流れている。これが1つ。2つ目がセンターレフト票。公明党ってどの程度協力したのか、ちょっと怪しくて、考えてみたら来年の春って統一地方選挙があるわけじゃないですか。地方議会って自公がベッタリやっているところが多いわけです。そうすると実はセンターレフト票は自民党に流れてたんじゃないか。これが2つ目。3つ目は女性票ですね。投票用紙に男女は書いてないからわからないけど、聞いてみると高市さんが総理でいてくれることが誇らしいとか、そういう話ってよく聞くんで、今までだったら違う投票行動をしていた人たちが今回は私たちが高市さんを支えようというふうに流れたのかな。そんなふうに見ています」