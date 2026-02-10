◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月１０日、京都競馬場・芝１８００メートル、良）

春のクラシック戦線を占う３歳重賞は、積雪のため８日から１０日にスライドして行われ、３番人気のゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）は６着だった。父コントレイル初の重賞制覇は持ち越しとなった。

重賞初挑戦となった前走の京都２歳Ｓは３着に敗れたが、栗東滞在で調整を続けて、スペシャルウィーク、ネオユニヴァース、サトノダイヤモンドなど、数々の名馬も歩んだ出世レースに挑んでいた。コントレイル産駒は、これまで昨年の札幌２歳Ｓジーネキングの２着が最高。同馬がのべ１０戦目となる重賞出走だった。

勝ったのは１番人気でトール・ハマーハンセン騎手騎乗のゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）で、勝ちタイムは１分４８秒０。２番人気のエムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）が２着。４番人気のラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）が３着だった。

荻野極騎手（ゴーイントゥースカイ＝６着）「スローだったけど、道中はリラックスしていい形で運べました。最後もいい脚を使えていたんですけどね。結果的にスローだったので前に残られてしまった感じですね」

松山弘平騎手（ローベルクランツ＝７着）「フットワークは良かったですし、前走と違って落ち着きもあって良かったんですが…。少し勝負所でズブくなったところがあったので。これから良くなってくる馬だと思います」

団野大成騎手（サトノアイボリー＝８着）「１週前の追い切りで進境が見られて、楽しみにしていましたがそこから気が入って、返し馬でファイとして消耗してしまいました。ペースも遅かったし、今回も不完全燃焼でした」

横山和生騎手（ショウナンガルフ＝９着）「先生からのオーダーもあって、ゲートも落ち着いていたし、オーダー通りに前めに乗せました。ペースも遅かったんで、ちょっと力んだところもあったけど、今日はちょっと切れ負けですね」