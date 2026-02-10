通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．８％に低下
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．８％に低下
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.80 7.09 7.64 7.99
1MO 9.38 6.75 7.82 7.55
3MO 9.39 6.90 8.22 7.75
6MO 9.38 6.96 8.44 7.85
9MO 9.42 7.14 8.60 8.01
1YR 9.35 7.16 8.69 8.05
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.41 10.68 9.26
1MO 8.53 9.76 8.62
3MO 8.97 9.68 8.63
6MO 9.22 9.64 8.53
9MO 9.37 9.81 8.56
1YR 9.39 9.83 8.53
東京時間16:30現在 参考値
ドル円１週間は９．８％に低下している。先週末の衆院選を終えて、イベントリスクが剥落しており、緩やかに水準を下げてきている。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.80 7.09 7.64 7.99
1MO 9.38 6.75 7.82 7.55
3MO 9.39 6.90 8.22 7.75
6MO 9.38 6.96 8.44 7.85
9MO 9.42 7.14 8.60 8.01
1YR 9.35 7.16 8.69 8.05
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.41 10.68 9.26
1MO 8.53 9.76 8.62
3MO 8.97 9.68 8.63
6MO 9.22 9.64 8.53
9MO 9.37 9.81 8.56
1YR 9.39 9.83 8.53
東京時間16:30現在 参考値
ドル円１週間は９．８％に低下している。先週末の衆院選を終えて、イベントリスクが剥落しており、緩やかに水準を下げてきている。