通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間９．８％に低下

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.80　7.09　7.64　7.99
1MO　9.38　6.75　7.82　7.55
3MO　9.39　6.90　8.22　7.75
6MO　9.38　6.96　8.44　7.85
9MO　9.42　7.14　8.60　8.01
1YR　9.35　7.16　8.69　8.05

　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.41　10.68　9.26
1MO　8.53　9.76　8.62
3MO　8.97　9.68　8.63
6MO　9.22　9.64　8.53
9MO　9.37　9.81　8.56
1YR　9.39　9.83　8.53
東京時間16:30現在　参考値

　ドル円１週間は９．８％に低下している。先週末の衆院選を終えて、イベントリスクが剥落しており、緩やかに水準を下げてきている。