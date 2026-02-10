ポンドの上値重い、英スターマー政権への不透明感で＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ポンドが上値重く推移している。ポンドドルは1.3664レベルに安値を広げている。ユーロポンドは0.8716レベルに高値を伸ばしている。ポンド円はドル円とともに下げ渋っているが、212円台後半では上値を抑えられ、212.50付近に軟化している。昨日はスコットランド労働党党首が首相の辞任を公に要求した。これに対して英スターマー政権の閣僚らが首相を支持することを表明していた。しかし、市場ではまだ政権の安定性に確信を持てないようだ。



GBP/USD 1.3567 GBP/JPY 212.56 EUR/GBP 0.8709

