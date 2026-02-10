史上初の歴史的快挙！村瀬心椛が大逆転で金メダル獲得【ミラノ・コルティナ五輪 スノボ 女子ビッグエア】





＜2026年2月9日（月）ミラノ・コルティナ2026オリンピック スノーボード 女子ビッグエア決勝 ＠リビーニョ・スノーパーク＞

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間9日、 女子スノーボード・ビッグエア決勝が行われ、村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）がスノーボード種目 女子史上初の金メダルを獲得の快挙を果たした。

村瀬は予選を2位で通過し、決勝の舞台に立った。1回目のジャンプでは早くも本領を発揮。縦3回転、横4回転の難度の高い大技「バックサイド・トリプルコーク1440・ミューグラブ」を見事に決めて89.75点の高得点をマーク。

ジャンプの高さは5.6m、飛距離は28.7m、空中にいた時間は2.3秒という数字が示すように高得点を記録。1回目終了時点で首位に立った。

2回目は3回転半のジャンプを決め、72点をマーク。この時点で暫定2位となった。

3回目、逆転金メダルを狙う村瀬は「フロントサイド・トリプルコーク1440・インディグラブ」の大技を完璧に決めて解説からは「この着地の美しさ。もうこれ以上減点するとこないと思います」と称賛された。

3回目の得点は89.25点。1回目と3回目の高得点により、最終合計179.00点で見事に逆転金メダルを手にした。

試合後のインタビューで村瀬は「銅メダルのときも重たかったんですけど、金は少し違った重みというか、今まで頑張ってきて、全てが詰まっているような重みがあって。もうほんとに重たいです」と語り、金メダルの重みを噛みしめた。