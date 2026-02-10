寒い日が続きますが、外に並んででも食べたい人気のラーメンが…。



（客）

「おいしい」



皆さん夢中で食べているのは、大きな鶏肉のチャーシューが入り、スープは鶏と水だけでうま味を凝縮させてた黄金色に輝く一杯。麺は太めで“まるでうどん”のようです。



（客）

「コシがあって、他にはない食べ応えも満足感もボリュームがすごくて」





食べた人を虜にするおいしさの秘密とは？さらに驚きのメニューも。運ばれてきたのはラーメンの上に生のほうれん草がてんこもりの一杯。これは一体？？さらには、ラーメン店なのに…土鍋が登場！？（店員）「失礼します鍋焼きです！おまたせしました」鍋焼きと言えばうどんが定番ですが、ラーメン店がつくる驚きの鍋焼きとは？？？そして、もう1軒、こちらも行列ができる人気店。舌の上でとろけてしまうほどやわらかく煮込んだ…とろっとろの肉がたっぷりのったラーメンに、シメのごはんまでペロッと食べられるスパイシーな激うまカレーのつけめんも。「every.Life」は、寒さ吹き飛ばす熱々の進化系ラーメンを大調査。今しか食べられない限定メニューも登場します。まずは、静岡市駿河区に2024年にオープンした「手打 親鶏中華そば 綾川」。東京・恵比寿に本店を構え全国に4店舗を展開する、今注目のラーメン店。多い時で1日500杯も売れるいう一番人気が「中華そば」。その魅力をお客さんに聞いてみると…。（客）「鶏のうま味、香りが最高で自分は好きですね」（客）「鶏のダシが濃くて…鶏の味がめちゃめちゃガツンときて脂もあっさりしてておいしかった」（客）「この味めっちゃおいしい」（客）「おいしい」皆さん絶賛するスープの秘密をうかがうと…。（手打 親鶏中華そば 綾川 下野 大さん）「親鶏と水だけでスープを炊いている。一般的には若鶏を使用する店が多いが、うちでは親鶏を使って深みとコクとうま味のあるスープに仕上げています」親鶏を短時間で炊くことで、透き通ったスープにもかかわらずパンチが感じられる味に仕上がるそうです。しかし、人気の理由はスープだけではありません。（客）「麺が太くて食べ応えも満足感もボリュームがすごくて」（客）「太いんですけどコシがあって他にはない手打ち麺っていうのを見て珍しいなと思って」（客）「手打ち麺独特の食感のどごしがとてもよい」讃岐うどんのような「強いコシ」を意識したという麺は、店内で毎朝、青竹を使って手打ちしていて、さらにそれを一晩寝かせてから切ることで、しなやかなのど越しの麺になるそうです。そして、最後に麺をもみ込むことでスープがよく絡むちぢれ麺の完成です。この独特の麺にリピーターになる人が続出しているんです。そして具にはコリコリ食感が特徴的な親鶏のチャーシューと鶏皮。親鶏のうま味がたっぷり詰まったこれまでにない一杯です。この店では、さらに進化したメニューも…。ラーメンが、どんぶりいっぱいの生のほうれん草が運ばれてくるその名も「生ほうれん草中華そば」。（客）「健康的で野菜が好きなので（ほうれん草が）すごく甘くておいしいです」自分のタイミングで苦みの少ないサラダほうれん草を惜しみなくたっぷりと中華そばに絡めながら食べることができ、野菜がたくさん取れるお得な一杯なんです。さらに、気になるメニューが。運ばれてきたのは…ラーメン店ではめずらしい「土鍋」。（店員）「『鍋焼きらーめん』です」寒い冬限定で夕方5時から販売される「鍋焼きらーめん」。鍋焼きと言えばうどんが定番ですが、なぜラーメンなのでしょうか？（手打 親鶏中華そば 綾川 下野 大さん）「鍋焼きらーめん自体が高知のご当地らーめん。うちの親鶏を使って進化系『鍋焼きらーめん』」親鶏のうま味がたっぷり詰まったスープに、さらに鶏肉を加えて煮込んでいきます。そこに鍋焼き専用に熟成させた麺を投入。煮込んでもコシとモチモチ食感が楽しめる進化系「鍋焼きらーめん」なのです。（客）「生まれて初めてかも鍋焼きらーめんって普通ないですよね。コシがしっかりしている鍋焼き向きですね」この「鍋焼きらーめん」にドハマりしている人も。（客）「多い時で週に4回とか。麺が弾力があって…スープしみ込んだ麺がとてもおいしいです」そして、「鍋焼きらーめん」のさらなる楽しみが、セットのごはんで作るシメの雑炊。（客）「これが食べたくて通っているような感じです」最後はスープまで飲み干してしまうほど大満足の一杯。「鍋焼きらーめん」は2月末まで楽しめます。続いては、静岡市の人宿町に2025年オープンした「麺や厨noco」。「麺や厨」といえば、静岡市に本店を構える県内屈指の人気ラーメン店で、一番人気は「うっ鶏そばしお」。12時間以上煮込んだ鶏の濃厚なスープはリピーター続出の一品です。（浜松から来た客）「浜松から来てて混むの知ってたので、食べられてよかったです」（客）「中毒性がある…来たくなる」（客）「スープがとろっとしてて麺が柔らかいから好きです」大人気の「厨」ですが、この店舗だけでしか味わえないラーメンがあるんです。それが「大トロホルモン」。「うっ鶏そば」に、とろっとろのホルモンがたっぷりと乗っています。（麺や厨noco 人宿町店 布川 弥生さん）「圧力鍋で、飲めるくらい、とろとろに煮込んであります」甘辛い濃いめのタレで、とろっとろに煮込んだホルモンが鶏白湯スープとマッチして、最高の仕上がりに。（客）「とろっとろのお肉が食べたくておいしいです」さらに、ここでしか味わえない進化系がもうひとつ。それが「バターチキンカレーつけめん」。（麺や厨noco 人宿町店 布川 弥生さん）「大量のタマネギを長時間煮込んで甘みを出し、数種類のスパイスをオリジナルでブレンドした本格的なバターチキンカレー。女性の人が多く来るので、バターチキンなら食べやすいかなと」もちろん、カレーならではの楽しみ方も。（麺や厨noco 人宿町店 布川 弥生さん）「麺を食べた後も、ごはんを注文してシメのカレーライスまで（女性も）ペロリと食べられますね」麺とも、ごはんとも合う1度で2度おいしいバターチキンカレーです。進化を続ける静岡のラーメン。私たちの想像をはるかに超えてくる一杯に、今後も注目です。