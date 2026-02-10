東ちづる「夫ホリが難病になって17年目にして初めての2人だけの海外旅行」 夫婦2ショット添え“特別な旅”への思い明かす
俳優の東ちづる（65）が10日、自身のインスタグラムを更新。「夫ホリが難病になって17年目にして初めての2人だけの海外旅行」に出かけていることを明かし、夫・堀川恭資氏との2ショット写真を披露した。
【写真】「お2人の笑顔がとても素敵です」夫・堀川恭資氏との海外旅行2ショット披露の東ちづる
堀川氏は、2010年に難病の「ジストニア痙性斜頸」と診断。2年におよぶ闘病＆介護を経て、現在は趣味のゴルフや旅行などができるまでに回復しており、インスタではたびたび夫婦で外出する様子を紹介している。
「韓国までの渡航時間なら大丈夫。4人旅行で経験済み」と記されており、旅先は韓国と思われる。写真には、機内で楽しそうな笑みを浮かべた夫婦のほか、持参したトランクと車いすが写し出されている。
2人きりの海外旅行には、不安がないわけではない。投稿では「車椅子の移動、大変な場面もきっとある。思い通りにいかない瞬間も、予定変更も、疲れも出ると思う。でもそれって、『失敗』じゃなくて、ふたりで乗り越える旅の一部、と今から覚悟をする」と自分自身に言い聞かせるようにコメント。
続けて「『全部回る』より『今日はこれができたね』を大事に。“できないこと”より“できたこと”を記念する。カフェで一息つけた、笑えた、景色がきれいだった――それで十分。ホテルでだらっとする時間も、立派な旅。ふたりで同じものを見て、同じものを味わう。それだけで、もう特別」と記し、最後には「喧嘩ゼロの旅をめざす(笑」とちゃめっ気を見せた。
この投稿に対し、俳優の熊谷真実（65）が「素敵すぎる」と反応したほか、ファンからは「一緒に同じ物見てゆっくり過ごせる旅！最高です」「お2人の笑顔がとても素敵です」「移動とか色々大変なこともあるかと思いますがお2人のお時間思いっきり楽しんでくださいね」「お2人で…というのが大事。素敵な旅になりますように」などと、心温まるコメントが相次いで寄せられている。
