¾®¤µ¤Ê´ë¶È¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó»Ù¤¨¤ë¡¡¥¹¥±¥ë¥È¥ó41ºÐ¹â¶¶¤Ë¤½¤ê¶¡µë
¡¡¾®¤µ¤Ê´ë¶È¤¬ÆüËÜÁª¼ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥±¥ë¥È¥óÃË»Ò¡¢¹â¶¶¹°ÆÆ¤Ë¤½¤ê¤ò¶¡µë¤¹¤ëÄ¹Ìî¸©¶ð¥±º¬»Ô¤Î¶âÂ°²Ã¹©²ñ¼Ò¡ÖµÜÏÆÀ½ºî½ê¡×¡£ÀìÌ³¤ÎµÜÏÆÅ¯Ìé¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤Ï20Ç¯°Ê¾å¤½¤ê¤ÎÀ½ºî¤òÂ³¤±¡¢¿³È½¤Î»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¤·¤¿¤Û¤É¤À¡£º£Âç²ñ¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤òÂà¤¯41ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ø¡Ö²ù¤¤¤ò»Ä¤µ¤ºÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·¡¢¾Ð¤Ã¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï2002Ç¯¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¼Âç²ñ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¶öÁ³ÌÜ¤Ë¤·¤¿µÜÏÆ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¶¥µ»¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¤È¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£¤½¤ê¤¬Å´À½¤ÈÃÎ¤ê¡Ö¤¦¤Á¤Îµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤¤¤«¡×¤È8°ÌÆþ¾Þ¤·¤¿±ÛÏÂ¹¨¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÇä¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡±Ñ¸ì¤Î¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤Ê¤É°ì¤«¤éÊ³Æ®¡£¿¼Ìë1»þ¤Þ¤ÇÀß·×¤ä¶âÂ°¤ò¶Ê¤²¤ëºî¶È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï»þÂ®130¥¥í¤òÄ¶¤¨¡¢ÂÑµ×À¤âÉÔ²Ä·ç¡£Ä¹Ç¯¿Ê²½¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¯¡Ö¤³¤¦¤¹¤ì¤ÐÂ®¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Åú¤¨¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ê¸½ºßÆüËÜ´ë¶È¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ë¤¿¤Ö¤ó¤¦¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¡×¤ÈµÜÏÆ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡ÖËèÇ¯¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤â¹ç¤¦¡£¾ðÇ®¤Î¤¢¤ëÊý¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£